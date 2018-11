Danmark og Irland leverede kopi af dødbideren i Dublin Åge Hareides landshold sluttede landsholdsåret uden nederlag efter 90 minutters spilletid.

Den svære to’er. Udtrykket er velkendt i musik- og filmbranchen. Grundlæggende følger den svære to’er efter en god førstehåndsoplevelse. I tilfældet Danmark mod Irland i Nations League anno 2018 blev andenudgaven mere af det samme, man så i Dublin i oktober. Et dansk hold med mest boldbesiddelse, et decideret ringe irsk landshold og et kedeligt 0-0-resultat.



Det var bestemt til at leve med for Åge Hareides landshold. Det lukkede landsholdsåret 2018 uden nederlag efter ordinær spilletid og med den gruppesejr i Nations League, der allerede var sikret inden kampen i Aarhus.



Men det havde alt sammen været lidt sjovere, hvis 2018-fortællingen var endt med en god sejr.



Den danske startopstilling var en blanding af de normale ‘Hareide-helte’ og en håndfuld spillere, der blev givet en sjælden chance for at imponere landstræneren fra start.



To af de fem ændringer blandt de startende 11 var Åge Hareide nødsaget til at foretage. Kasper Schmeichel og Thomas Delaney havde nemlig karantæne. Frederik Rønnow overtog Schmeichels plads i målet, mens Pierre-Emile Højbjerg vikarierede på midtbanen i stedet for Thomas Delaney.



Pierre-Emile Højbjerg var en af de bedste danskere, og Frederik Rønnow blev ikke presset til at foretage en eneste redning.



I bagkæden var Mathias ‘Zanka’ Jørgensen eneste genganger fra Wales-kampen. Ved siden af ‘Zanka’ Jørgensen fik Andreas Bjelland sit comeback på landsholdet, mens henholdsvis Jonas Knudsen og Peter Ankersen spillede de to backer.



Netop Peter Ankersen gjorde sig positivt bemærket i første halvleg rent offensivt. Det ved



inden for de første minutter at spille bolden den ene vej og løbe den anden rundt om en irsk forsvarsspiller, der kort greb fat i Ankersen, som faldt til jorden. Det var dog ikke nok til et straffespark. Samme Ankersen lavede et fladt indersideindlæg i første halvlegs sidste minutter, der endte som en afslutning, den irske målmand sendte til hjørnespark.

Var de chancer virkelig nok til at blive fremhævet? Det var det faktisk, fordi Danmark-Irland var ikke nogen stor oplevelse.



Irland stod så langt tilbage på egen banehalvdel, man som irsk fan kunne frygte, at træner Martin O’Neil havde givet forbud mod at betræde dansk territorie.

Det fik i pausen komiker Anders Fjeldsted til at konstatere, at den netop overstået konkurrence om at ramme overliggeren mellem to mænd, der endte 3-2, havde været mere underholdende end selve kampen. Det høstede grin og var ikke helt ved siden af.



Danmark havde angreb efter angreb ned mod det irske mål, men svært ved at spille i højt nok tempo til at splitte de 10 irske forsvarsspillere fra hinanden.



En opgave, der ikke blev nemmere for Danmark af, at Christian Eriksen gik på en velfortjent landsholdsferie i pausen.



Alt sammen førte til en mere og mere søvndyssende stemning på Ceres Park. De 11.000 fremmødte mennesker ville og forsøgte at hylde landsholdet for et flot landsholdsår. Det blev bare aldrig til den store folkefest. Dertil var antallet af åbne målchancer og varmegrader for lave.



Nicolai Jørgensen fik dog folk op af de hvide plastikstole, da han med 25 minutter tilbage erobrede bolden fra en irsk forsvarsspiller og løb ind i feltet. Men Danmarks førsteangriber ramte stolpen i stedet for målnettet på den store chance, som fik Hareide til at kigge forbandet mod himlen.



Tættere på kom Danmark ikke, og så det endte det hele ligesom i Dublin for en måned siden. 0-0.