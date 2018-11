Regelændringer på vej: Slut med at trække tiden ved udskiftninger Organet, der kontrollerer fodboldens regler, har holdt møde. Og der er ændringer på vej.

International Football Association Board (Ifab) – organet, der kontrollerer og beslutter eventuelle regelændringer i fodbold – har på et møde i Glasgow i Skotland varslet, at der kan komme tilføjelser og præciseringer i fodboldloven allerede næste år.

En ny regel kan være, at spillere, der skal skiftes ud, fremover skal forlade banen ved nærmeste sidelinje eller mållinje, og ikke som nu gå til det tekniske felt omkring midterlinjen. Regelændringen kan være med til at forhindre, at et hold trækker tiden ud, vurderer Ifab. Potentielle ikoniske øjeblikke i fodboldhistorien, hvor to medspillere giver hinanden et kram eller et kærligt klap - eller hvor en spiller overfuser sin træner eller sparker til drikkedunke vil med et slag gå tabt.

Øvrige ændringer, IFAB gerne vil gennemføre er, at trænere og officials kan få vist gule og røde kort - i øjeblikket advares og bortvises iltre typer på sidelinjen mundtligt. Desuden ses det gerne indført, at bolden efter målspark og frispark i eget straffesparksfelt ikke behøver at være ude af straffesparksfeltet, før en medspiller må røre den.



Problemer med muren

Ifab har tillige diskuteret en ændring af en typisk omdiskuteret situation i fodbold: når der er hånd på bolden. Her skal der tilstræbes en mere præcis lovtekst end den gældende, meddeler Ifab. Også omkring angribende spillere, der går forstyrrende ind i et forsvarende holds ’mur’ ved frisparkssituationer, blev der diskuteret heftigt, forlyder det fra Ifab.

Eventuelle regelændringer kan blive besluttet på Ifabs kommende generalforsamling i marts 2019.

Ifab består af repræsentanter fra de nationale fodboldforbund i spillets ’moderlande’ England, Wales, Skotland og Nordirland samt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

England, Wales, Skotland og Nordirland har hver en stemme i Ifab, mens Fifa har fire. En regelændring kan kun ske, såfremt der er ¾ flertal. Med andre ord, kan Fifa ikke indføre regelændringer, uden at have støtte fra mindst to af de fire britiske forbund.