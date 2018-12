Tidslinje: Fem turbulente år med Claus Bretton-Meyer i spidsen for dansk fodbold

Claus Bretton-Meyer havde ry for at være en hærderlig og rar leder, der dog kæmpede med at finde fodfæste i en særlig fodboldverden.

November 2013: Dansk Boldspil-Union (DBU) annoncerer, at Claus Bretton-Meyer fra marts 2014 tiltræder som administrerende direktør i forbundet og erstatter generalsekretær Jim Stjerne Hansen, der har siddet på posten i cirka 25 år. »Vi får en visionær direktør med en solid uddannelsesmæssig baggrund og en bred, relevant erfaring fra ledende stillinger i erhvervslivet«, siger daværende DBU-formand Allan Hansen om Claus Bretton-Meyer, hvis seneste stilling var som direktør for TV2 Sport - derudover var hans erfaring med fodbold yderst begrænset.

Marts 2014: Som en af sine første opgaver fyrer Claus Bretton-Meyer forbundets mangeårige kommunikationschef Lars Berendt, der ligesom direktøren har ry for at være en firkantet mand.

Oktober 2014: Det står klart, at et af Claus Bretton-Meyers mandater fra bestyrelsen er at skulle spare penge i DBU. På en måneds tid fyrer han ni ansatte og to chefer - blandt andet elitechef John Helt, der med sin erfaring som topspiller var et bindeled mellem det sportslige og administrative i forbundet. Samtidig meddeler DBU, at den årlige ligalandsholdstur droppes af sparehensyn. Det vækker hård kritik fra den daværende landstræner, Morten Olsen.

Foto: Lars Poulsen Claus Bretton-Meyer kom i modvind, da han efter sin ansættelse udtalte til Politiken, at alle i DBU kunne fyres. Også landstræner Morten Olsen.

November 2014: Ugen før en vigtig landskamp mod Serbien udtalte Claus Bretton-Meyer i et interview med Politiken, at alle kunne fyres i DBU - også landstræneren. Det skabte en masse virak, at direktøren på den måde var med til at øge presset på Morten Olsen og spillerne. Samtidig slog Claus Bretton-Meyer fast, at det var »spritafgørende«, at Danmark kvalificerede sig til EM 2016.

Februar 2015: Forhandlinger om en ny landsholdsaftale strander, og DBU lægger pres på spillerne ved at sende dem et brev uden om Spillerforeningen, hvor forbundet beder dem acceptere en lønnedgang på 17 procent og skrive under individuelt. Ingen spillere skriver under, og en venskabskamp er i fare for at blive aflyst. Samtidig boykotter de Dansk Fodbold Award, hvor DBU til gengæld ikke fik inviteret landstræner Morten Olsen. Den manglende invitation begrundes med en administrativ fejl.

Juni 2015: Landsholdsanfører Daniel Agger holder en tale efter Danmarks sejr på 2-0 over Serbien i Parken, hvor han langer ud efter både Claus Bretton-Meyer og DBU-formand Jesper Møller. Agger mener, at DBU har behandlet Morten Olsen dårligt.

November 2015: Danmark kommer ikke med til EM-slutrunden efter to playoff-kampe mod Sverige. I Parken er Zlatan Ibrahimovic en klasse over alle andre på banen og scorer begge de svenske mål. Kampen ender 2-2, og Danmark taber samlet med 4-3. Kampen bliver den sidste landskamp for landstræner Morten Olsen. Daniel Agger stopper også sin landsholdskarriere.

Foto: Lars Poulsen Morten Olsens afsked med DBU blev ikke for køn. Anfører Daniel Agger kritiserede DBU-toppen for håndteringen af Olsen, inden DBU valgte at kigge efter en afløser.

December 2015: Claus Bretton-Meyer kan på et pressemøde i landsholdets omklædningsrum præsentere Åge Hareide som ny landstræner. Ifølge Bretton-Meyer var Åge Hareide førstevalget til jobbet som afløser for Morten Olsen.

November 2016: Landsholdet rammer et lavpunkt med Åge Hareide som landstræner, da det bliver til et nederlag i Parken på 0-1 mod Montenegro. VM-deltagelsen i Rusland hænger i en tynd tråd, men det er langtfra det eneste problem i DBU. Unionen taber nemlig en voldgiftssag og skal betale cirka tre mio. kr. tilbage til Spillerforeningen. Sagen opstår som følge af den landsholdsaftale, der blev indgået i marts 2015. Tvisten bliver afgjort af Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Efter nederlaget udtaler Claus Bretton-Meyer, at han aldrig havde indgået landsholdsaftalen med Spillerforeningen, havde han kendt til den ekstraregning, som DBU blev tvunget til at betale.

Januar 2017: Landsholdskonflikten bliver sparket i gang, da anfører Simon Kjær og William Kvist offentligt beskylder dele af bestyrelsestoppen i DBU for at modarbejde landsholdet i bestræbelserne på at nå VM-slutrunden i Rusland. Dagen efter den udmelding, langer Christian Eriksen ud efter DBU for at have utilstrækkelige kost og behandlingsmuligheder i forbindelse med landsholdssamlingerne.

Foto: Jens Dresling Christian Eriksen, William Kvist og Simon Kjær åbnede reelt landsholdskonflikten i januar 2017 ved at kritisere DBU-toppen for at modarbejde spillerne.

Christian Eriksen, William Kvist og Simon Kjær åbnede reelt landsholdskonflikten i januar 2017 ved at kritisere DBU-toppen for at modarbejde spillerne. Foto: Jens Dresling

Februar 2017: Konflikten bliver optrappet, da DBU og Spillerforeningen er uenige om et beløb på 2.975.000 kroner plus renter, som Spillerforeningens stævner DBU for. Ifølge Spillerforeningen skylder unionen spillerne beløbet som en del af sponsoraftalerne med Dong og Arla i perioden 2004-2011. Det ligner en ny tur i retssystemet. DBU og Spillerforeningen bliver dog enige om at løse striden med et mindre beløb, som spillerne donerer til en racismekampagne.

August 2017: DBU og Claus Bretton-Meyer opnår en stor succes med kvindelandsholdets sølvmedalje ved EM i Holland. Pludselig er kvindefodbold for alvor kommet på det danske landkort.

September 2017: Medvinden bliver dog forvandlet til modvind, da forhandlingerne om en nye landsholdsaftale for kvindelandsholdet og U21-landsholdet strander. DBU aflyser den planlagte EM-revanchekamp mod Holland. VM-kvalifikationskampen mod Ungarn bliver afviklet, da parterne indgår en delaftale i sidste øjeblik.