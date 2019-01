Veteran spreder skandaler, men kan alligevel håbe på en ny chance hos Bayern

Franck Ribéry er i gang med sin 12. og forventet sidste sæson for Bayern München, men hans farvel kan godt gå hen og blive et af de svære af slagsen.

Den 35-årige franske kantspiller, der har kontraktudløb efter denne sæson, sendte for nylig en byge af grovheder ud over de sociale medier, efter han modtog kritik for at bestilt en gylden steak til 1.200 euro under et ophold i Dubai.

FC Bayern har forsvaret deres spiller og fortalt, at den omstridte steak blot var et pr-stunt for restauranten Nusr-Et og dens ejer, tyrkiske Nusret Gökce.

Det er ikke første gang, Ribéry har været i problemer i denne sæson. I november sidste år måtte veteranen ud men en undskyldning, efter han havde overfaldet den franske tv-reporter Patrick Guillou oven på Bayern 2-3-nederlag til Borussia Dortmund i Bundesligaen. Ribéry havde følt sig kritiseret på uretfærdig vis.

Scoringer kan give kontrakt

»Selvfølgelig var det forkert, det jeg gjorde. Men det er altid svært lige efter sådan en kamp, hvor følelserne er oppe at køre. Jeg har undskyldt til Patrick og hans familie«, kom det fra Ribéry fem dage efter episoden.

Der findes ikke gamle spillere – kun gode og mindre gode spillere. Og som vi har set mod Frankfurt, så er for eksempel Franck stadig en rigtig god spiller Karl-Heinz Rummenigge, FC Bayern-formand

Det var forventet, at Franck Ribéry ville få væsentligt mindre spilletid i denne sæson, da både Serge Gnabry og Kingsley Coman står klar til at tage over på venstre kant. Men på det seneste har den rutinerede franskmand været med fra start, når cheftræner Niko Kovac stiller hold.

Han har derfor også øget sine muligheder for alligevel at få kontrakten forlænget, især da han har scoret fire mål i sine tre seneste starter for holdet før vinterpausen. Det har i høj grad været med til at holde lidt snor i rivalen Dortmund, der topper den tyske liga.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix Efter sejren over Eintracht Frankfurt 22. december hilste Franck Ribéry de medrejsende Bayern-fans.

»Chapeau, Monsieur Ribery. I think he turned 22 yesterday«, jokede holdkammeraten Thomas Müller, da Ribéry havde scoret to gange og sikret 3-0-sejren på udebane over Eintracht Frankfurt 22. december.

De to træffere gjorde franskmanden til den ældste spiller, der scorer mere end ét mål i en Bundesliga-kamp. Og han er allerede sin klubs ældste målscorer i en Champions League-kamp efter scoringen til 5-1 i sejren over Benfica 27. november.

»Der findes ikke gamle spillere – kun gode og mindre gode spillere«, har Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge kommenteret en debat i Tyskland om alderen på en række af FC Bayerns bedste spillere. »Og som vi har set mod Frankfurt, så er for eksempel Franck stadig en rigtig god spiller«.

Støtte fra Bayern-ledelsen

Ribéry er vant til god støtte fra Bayern-ledelsen. Han har tidligere takket klubpræsident Uli Hoeness for opbakning i en meget omtalt sag fra 2009, hvor Ribéry blev anklaget for at have fået den mindreårige prostituerede Zahia Dehar fløjet til München som en fødselsdagsgave til sig selv. Først i 2014 blev Ribéry frifundet i sagen.