Liverpools knivskarpe senegaleser sender sit hold til tops i Premier League

Mohamed Salah er nok den mest kendte Liverpool-profil efter sin fantastiske sæson 2017-2018, men selv om han også gør det rigtig godt i denne sæson, så er det manden med nr. 10, Sadio Mané, der i øjeblikket er den skarpeste.

Den 26-årige senegaleser understregede søndag eftermiddag på Craven Cottage, at formen er i top, og efter en lille halv time af opgøret mod bundholdet Fulham iscenesatte Mané et godt samarbejde med sin offensive kollega Roberto Firmino, hvilket udløste en 1-0-føring til Liverpool.

Og Mané var også med i optakten til sejrsmålet, da opgøret sluttede 2-1 til gæsterne, som dermed overtog førstepladsen i Premier League.

Angriberens scoring gjorde, at han indhentede holdkammerat Salah og Tottenhams Harry Kane på topscorerlistens andenplads med 17 træffere, og han blev altså ikke helt drænet for kræfter i midtugens Champions League-opgør i München, hvor han med to træffere blev manden, der nedlagde FC Bayern og skaffede sit hold plads i kvartfinalerne.

Forrige sæson var Mané den tredje bedste Liverpool-målscorer med 10 træffere efter Salah (32) og Firmino (15), men han optræder i denne sæson med en styrket selvtillid, og han lader sig endda ofte falde lidt tilbage i banen for at deltage i det offensive opspil. Han udstråler ganske enkelt overskud.

Langt tilløb til samarbejde

Lidt pudsigt er det, at Mané er endt i et samarbejde med den nuværende Liverpool-manager Jürgen Klopp, for tyskeren forsøgte for fem år siden forgæves at hente Mané til Borussia Dortmund, da angriberen skulle væk fra Salzburg. En kikser, Klopp har fortrudt lige siden.

»Jeg har lavet nogle fejl i mit liv, og en af de største fejl var ikke at hente Sadio, da jeg var i Dortmund. Vi sad på et kontor sammen og snakkede. Bagefter var jeg i tvivl o det hele, og det var udelukkende min skyld«, har Jürgen klopp berettet for goal.com.

»Han er en fantastisk knægt, og livet har skænket mig endnu en chance for at arbejde sammen med ham. Forhåbentlig kan vi begge drage nytte af det«.

Dengang i 2014 endte Sadio Mané med at skrive kontrakt med Southapmton, der måtte betale cirka 90 millioner kroner for angriberen. Mané kvitterede med samlet 21 Premier League-mål i sine to sæsoner før skiftet til Liverpool.

Det røde hoved scorede

Oprykker Fulham er på desperat jagt efter point, men det ser nærmest håbløst ud at undgå en returbillet til Championship. Søndag var der igen langt imellem de opmuntrende indslag på hjemmebanen, hvor Liverpool som ventet dominerede slagets gang.

Fulham har egentlig en række gode spillere, men det er sjældent, at holdet finder en dag, hvor både defensiven og offensiven fungerer. I anden halvleg forsøgte hjemmeholdet dog ihærdigt at komme frem til Liverpools mål, og der var tegning til et par gode muligheder, men der skulle en grim kikser fra de dyrt indkøbte forsvarsprofiler Virgil van Dijk og Alisson Becker til, før udligningen kom.

Van Dijk ville heade bolden tilbage til Alisson, men deres timing var ikke på plads, og Ryan Babel med det markante røde hår nåede imellem og sendte bolden over stregen.

Jürgen Klopp bandede på sidelinjen, og nu skulle Liverpools fronttrio vise, at den kunne gøre forskellen, så kapløbet med Manchester City i toppen af Premier League ikke smuldrede.

Nr. 10 blev afgørende

Sadi Mané blev – selvfølgelig – igen udslagsgivende. Da Mohamed Salah havde sendt en sløj afslutningen i retning af Fulham-målmand Sergio Rico, fumlede målmanden bolden ud til Mané, og det fik Rico til at lægge armen om senegaleseren. Det udnyttede Mané som enhver angriber naturligvis til omgående at kaste sig, hvoefter der blev dømt straffe.

Her var netop indskiftede James Milner sikkerheden selv, og så kunne Klopp igen løsne smilebåndet.

Det sluttede med den ventede Liverpool-sejr, men holdet var selv ved at gøre det lidt for spændende denne søndag i London. Og trods flotte chancer kunne Salah ikke levere varen foran modstandernes mål. Heller ikke, når Sadio Mané serverede et perfekt oplæg i kampens slutfase.