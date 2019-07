USA skriver historie og vinder for fjerde gang verdensmesterskabet

USA skrev fodboldhistorie på Stade de Lyon, da holdet med en sejr på 2-0 over Holland blev verdensmester og som det blot andet hold nogensinde dermed var i stand til at forsvare titlen. Tyskland gjorde det i 2003 og i 2007, og efter finalesejren over Japan i 2015 har amerikanerne nu gentaget det kunststykke.

Målt på hele turneringen i Frankrig kulminerende med finalen mod de hollandske europamestre er USA fortjente verdensmestre for fjerde gang siden holdet vandt den første slutrunde i 1991.

Jill Ellis’ hold var også bedst i finalen mod Holland, men der skulle en fejl personlig fejl til, før USA fik knækket modstanderen.

USA dominerede gennem det meste af kampen, men de forsvarende verdensmestre havde svært ved at spille sig gennem de meget velorganiserede hollandske rækker. Og lykkedes det, stod Sari Van Veenendaal en fin kamp i Oranjes mål.

Hun fik brug for alle sine evner mod slutningen af 1. halvleg, hvor amerikanerne for alvor pressede på, og det sammen med lidt manglende skarphed fra topscorerne Alex Morgan og Megan Rapinhoe betød, at holdene gik til pausen uden scoringer.

I 2. halvleg blev en meget seværdig finale endnu bedre, og de 57.900 tilskuere fik masser af action og godt spil for pengene.

På otte minutter godt et kvarter inde i anden omgang blev finalen afgjort, da Hollands omhyggeligt opbyggede organisation svigtede. Der skulle dog et klodset straffespark til begået mod superstjernen Alex Morgan, før der kom gang i målscoringen.

I første omgang så dommer Stephanie Frappart ikke forseelsen, da Stefanie van der Gragt nedlagde Morgan, men franskmanden blev varskoet af videodommeren og efter et kort kig på tv-skærmen dømte hun straffespark.

Det scorede Megan Rapinoe sikkert på, og da Rose Lavelle otte minutter senere øgede til 2-0 på et stramt skud fra kanten af straffesparksfeltet efter en flot solopræstation, havde Holland intet at svare igen med.

Med de to mål i VM-finalen nåede det amerikanske hold op på i alt 26 scoringer i de syv kampe i Frankrig, og det er rekord.

I alt blev der i slutrundens 52 kampe scoret 146 mål, og det svarer til et snit på 2,81 per mål. Topscorerværdigheden blev delt af tre spillere. Alex Morgan havde muligheden for at slutte alene på måltronen, men trods to nærgående forsøg i 1. halvleg blev hun stående på 6 scoringer.

Det samme antal nåede Megan Rapinoe op på, og engelske Elle White var sidste medlem af topscorertrioen. Til gengæld blev Rapinoe kåret til turneringens bedste spiller.

Om fire år spilles den 9. officielle VM-slutrunde, men værten afsløres først 20. marts næste år efter en afstemning i Fifas eksekutivkomité. 10 lande har ytret interesse i at arrangere turneringen - heraf muligvis et fælles bud fra Nord- og Sydkorea - og en kommende vært skal være indstillet på, at der kan blive tale om at øge deltagerantallet fra 24 til 32.

Det har Fifa-præsident Gianni Infantino i hvert fald foreslået.