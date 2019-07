Lyngby-kikser gør OB's nordmand til dobbelt målscorer i flot debut

OB’s nye norske angriber Sander Svendsen fik mandag en drømmedebut på sin nye hjemmebane.

Svendsen blev skiftet ind i anden halvleg af superligakampen mod Lyngby og formåede at score to gange i 4-1-sejren.

Den 21-årige angriber blev hentet i svensk fodbold for et par uger siden og har fra første minut vist de evner, som både han selv og OB håber på at se meget mere til.

Frederik Gytkjær scorede målet for Lyngby, mens OB’s Troels Kløve også kom på tavlen, og de to spillere fører nu topscorerlisten i Superligaen med tre mål hver.

Kadrii med i det meste

OB fik efter et kvarters spil af kampen straffespark, da bolden ramte Lyngbys Lasse Fosgaard på armen. Bashkim Kadrii sparkede og scorede stensikkert.

Efter 34 minutter slog Lyngby kontra. Adnan Mohammad sendte Frederik Gytkjær i dybden med en god stikning, og Gytkjær sparkede fladt udligningen i nettet.

OB havde domineret klart før Lyngbys scoring, men efter 1-1-målet gik hjemmeholdet i stå, og Lyngby sad på spillet i resten af første halvleg.

Lyngby presset tilbage

OB kom godt ud til anden halvleg og fik sat gæsterne under pres, og det brændte indledningsvis flere gange på i Lyngby-enden.

Med en halv time tilbage af kampen blev Sander Svendsen sendt på banen i jagten på sejren.

Svendsen skulle ikke bruge mere end ti minutter, før han tæt under mål sendte Bashkim Kadriis oplæg i nettet.

Troels Kløve lukkede kampen ti minutter før tid med et fladt spark, som gik i mål via stolpen, inden Sander Svendsen blev spillet fri i feltet et par minutter efter og nemt kunne score sit andet mål.

Ritzau