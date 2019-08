Dommerchef: Groteske scener kunne sagtens være undgået

Der var kaotiske tilstande i den straffesparkskonkurrence, som tirsdag aften kostede FCK mulighed for at nå Champions League-gruppespillet. Selve straffesparkspletten var væk og erstattet af en mudderpøl, men alligevel blev hele konkurrencen fuldført samme sted. Det var ikke nødvendigt.

Det siger chef for de danske superligadommere, den tidligere topdommer Claus Bo Larsen.

»Man kan godt flytte en straffesparkskonkurrence til den modsatte ende af banen, hvis holdene kan blive enige om det. Faktisk forstår jeg ikke, at det ikke skete i Parken. Havde jeg været anfører for et af holdene, ville jeg have foreslået det«, siger Claus Bo Larsen.

Igen og igen leverede spillerne på de to hold, FC København og Røde Stjerne fra Beograd, kæmpe kiksere med skud højt over mål i den duel, der skulle afgøre, hvem der kom frem til playoff-kampe mod schweiziske Young Boys om adgang til det indbringende Champions League-gruppespil.

Det var stor underholdning, hvis man ikke lige holdt med et af mandskaberne, men det lignede en parodi, og spillerne havde det ikke morsomt. Slet ikke det hold, som til sidst tabte – FCK.

»Det var grotesk at se, hvordan bolden næsten hoppede, når en spiller satte støttebenet i mudderet før sparket. De kloge spillere stampede på det sted, hvor de skulle placere støttebenet, og en dommer må ikke tillade, at der sparkes ved siden af pletten. Straffesparket skal afvikles nøjagtig fra pletten, som man så ikke rigtig kunne se i Parken«, forklarer Claus Bo Larsen.

»Det kan være svært at forstå, hvordan banen kunne være så ødelagt lige ved straffesparkspletten, men det hænger formentlig sammen med, at der ved en lang række hjørnespark bliver sat af lige fra det område, og så bliver banen på grund af vægten ved sådan et afsæt slidt og ødelagt«.

»Det var ærgerligt og en uheldig afvikling af kampens slutfase, men jeg synes, at den litauiske dommer (Gediminas Mazeika, red.) leverede en rigtig god præstation, når man ser bort fra et misset straffespark. Derfor var det også lidt ærgerligt med straffesparkskonkurrencen«.

»Og så må man tage hatten af for serbernes målmand (Milan Borjan, red.). Han var fantastisk både til at redde og til at sparke, og han havde efter min mening en imponerende gejst i straffesparkskonkurrencen«, siger Claus Bo Larsen.

Efter en god karriere som dansk og international dommer er Claus Bo Larsen i dag chef for de danske superliggadommere, og han skal blandt andet hjælpe med at støtte en udvikling, så Danmark igen kan få dommere på topniveau.

»Jeg har haft så mange glæder af min tid som aktiv dommer, at jeg bør give noget tilbage, og derfor er jeg stadig med på denne måde. Danmark skal igen have dommere med til Champions League-kampe, og det vil jeg gerne arbejde for«, siger Claus Bo Larsen.