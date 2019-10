14. runde i Superligaen: Esbjerg scorer, men topholdet leverer sit speciale og sejrer igen

Esbjerg-FC Midtjylland 1-2

1-0 Yuri Yakovenko (56), 1-1 Mikael Anderson (66) 1-2 Alexander Scholz (73)





FC Midtjylland vendte fredag aften et truende nederlag til sejr, da holdet besejrede Esbjerg 2-1 på udebane i Superligaen.

Esbjergs angriber Yuri Yakovenko havde bragt hjemmeholdet foran 1-0 efter 56 minutter, men først udlignede kantspilleren Mikael Anderson, og seks minutter senere sikrede forsvarsspilleren Alexander Scholz så FCM sejren.

Esbjerg havde ellers holdt gæsterne fra chancer i store dele af kampen, og særligt midterforsvareren Rodolph Austin kom i vejen for meget.

Esbjerg var tæt på at udligne i slutminutterne, da angriberen Adrian Petre brændte en friløber, men hjemmeholdets spillere måtte se sæsonens niende liganederlag i øjnene.

Efter nederlaget ligger Esbjerg næstsidst i Superligaen med ni point, mens FCM ligger øverst med 35 point.

Gæsterne var i kontrol i kampens indledning, men Esbjerg var farligst og havde flere gode muligheder.

Kantspilleren Mathias Kristensen var tæt på to gange.

Først var han ved at score et spektakulært mål, da han fra omtrent 40 meter forsøgte at løfte bolden over FCM-keeper Jesper Hansen, som vippede skuddet på stolpen.

Resultater og stilling i Superligaen

Ti minutter senere skød Mathias Kristensen bolden snert forbi stolpen.

En af forklaringerne på, at FCM trods boldovertaget ikke blev farlig, var Esbjergs midterforsvarer Rodolph Austin.

Han vandt stort set alle sine dueller, og han stoppede flere lovende angreb fra FCM med sine glidende tacklinger.

Ti minutter efter pausen udnyttede Esbjerg så endelig en af holdets gode muligheder, da Yuri Yakovenko sparkede bolden i mål.

Men med næsten 20 minutter tilbage udlignede FCM-kantspilleren Mikael Anderson, da han kom først på Awer Mabils indlæg og sendte bolden i mål.

Seks minutter senere prikkede Alexander Scholz sejrsmålet ind efter et hjørnespark.

Esbjerg var tæt på en sen udligning, da Adrian Petre fik en friløber, som han skød et pænt stykke forbi mål.





Ritzau