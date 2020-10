Dansk stjernefrø har fået et mindre brud og er ude i seks uger

Andreas Skov Olsen kommer ikke i betragtning til onsdagens landskamp mod England efter at han måtte udgå af opgøret mod Island.

En nærmere undersøgelse af Andreas Skov Olsen viser, at han har pådraget sig et mindre brud på én af de fem lændehvirvler. Bruddet sidder på et forholdsvist ukompliceret sted, oplyser Dansk Boldspil-Union på twitter.

Andras Skov Olsen pådrog sig skaden i overtiden af Nations League-kampe mandag aften mod Island, hvor han blev tacklet uheldigt.

Det så dramatisk ud, da Bologna-spilleren i tydeligt stærke smerter og holdende sig til ryggen blev transporteret ud af banen på en båre og kørt væg i en ambulance.

Danskeren blev kørt til universitetshospitalet i Reykjavik og skannet, og her viste det sig altså, at han havde pådraget sig et brud på en lændehvirvel.

Allerede senere mandag aften vendte Andreas Skov Olsen tilbage til spillerhotellet, og bruddet skal nu hele af sig selv.

Ifølge landsholdslæge Morten Boesen er Andreas Skov Olsen ude i omkring seks uger, og han ventes ikke at få mén efter skaden.

»Han må forventes at være ude i cirka seks uger med genoptræning. På sigt forventer vi ikke, at Andreas får gener af skaden«, siger Morten Boesen.

20-årige Andreas Skov Olsen spillede sin anden landskamp for Danmark i opgøret mod Island, og han var blevet skiftet ind midt i anden halvleg.

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller fik debut på landsholdet i den forgangne uge, hvor han endda scorede kampens første mål i Danmarks 4-0-sejr over Færøerne i en testkamp i Herning.