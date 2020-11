Redning: Danske spillere får alligevel lov til at rejse hjem til kamp mod Island

Fodboldstjerner som Kasper Schmeichel og Andreas Christensen kan alligevel forstærke landsholdet mod Island. De danske landsholdsspillere, der bor i England, får nemlig alligevel lov til at rejse til Danmark for at spille Nations League-kampen mod Island.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til TV2 Sport.

Landsholdsspillerne var forhindrede i at tage hjem til onsdagens testkamp mod Sverige, fordi Storbritannien har indført et indrejseforbud for danskere.

Folk, der har været i Danmark, men er britiske statsborgere eller har fast bopæl i landet, skal ifølge reglerne i 14 dages karantæne ved indrejse i Storbritannien.

Men ifølge TV2 Sport har den britiske regering sørget for at lave en særaftale, der gør det muligt for de danske spillere at deltage i søndagens kamp uden at risikere karantæne, når de tager retur til deres bopæl i England.

DBU-lederne glæder sig

»Vores landsholdsspillere rejser, bor og træner i meget sikre omgivelser og bliver konstant testet, både i deres klubber og på landsholdet. Derfor er vi trygge ved at få dem hjem, så de kan spille landskampen mod Island på søndag. Jeg vil gerne takke vores kolleger i FA og både den danske ambassade og Udenrigsministeriet, der har været til stor hjælp i denne særlige udfordring. Og nu glæder vi os til at få spillerne hjem og stille med et endnu stærkere landshold i Parken på søndag«, siger DBU-direktør fredagb Jensen.

DBU forventer, at spillerne – Kasper Schmeichel, Pierre Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Jonas Lössl – kan rejse hjem i løbet af fredag og blive testet, så de kan træne hurtigst muligt derefter.

Landstræner Kasper Hjulmand glæder sig over udsigten til at råde over de syv spillere, der var udtaget til den oprindelige trup. Han vil først udtage den endelige trup til kampen mod Island, når der i løbet af fredagen er test-resultater for både de indrejsende spillere og for de spillere, der har været i isolation siden mandag.

»Vi har hele tiden argumenteret for, at spillerne i de engelske klubber kan rejse hjem til Danmark, så vi er glade for, at det nu er muligt. Uanset hvad har det været en fornøjelse at se og arbejde med så mange gode og engagerede landsholdsspillere. Det er godt for landsholdet og godt for dansk fodbold. Nu glæder vi os til at træne op til den vigtige kamp mod Island«, siger landstræneren.

Ritzau