Så kiksede det: Coronaramt dansk hold smider første point i EM-kvalifikation

Den 10. og sidste EM-kvalifikationskamp for det danske kvindelandshold i fodbold havde den gulerod for danskerne, at holdet med en sejr ville kunne notere 10 sejre på stribe. Altså en perfekt kvalifikation. Selve EM-billetten var nemlig kommet i hus i forrige duel med italienerne, så det var egentlig gæsterne, der havde mest at spille for.

Resultatet 0-0 kunne italienerne derfor være mest tilfredse med, for der er ingen tvivl om, at de to mistede point vil ærgre danskerne, som på denne måde blev stående på den flotte målscore 48-1, men som altså lige netop ikke tog fuldt hos i pointregnskabet.

Optakten til tirsdag aftens kamp mellem Danmark og Italien havde været lidt kaotisk, og den var med en række afbud fra stamspillere på grund af coronavirus ved at ligne en anden kaotisk situation, der opstod for det mandlige landshold op til et opgør med Sverige i sidste måned.

I første halvleg gav de to hold ikke mange chancer væk, men bortset fra en periode midtvejs, hvor italienerne styrede spillet, var det Danmark, som dominerede begivenhederne og kom frem til de mest nærgående forsøg mod mål. Egentlig imponerende, når man tænker på, at landstræner Lars Søndergaard havde været nødt til at skifte ud på over halvdelen af pladserne i sin startopstilling.

Italienerne leverede en koncentreret indsats i defensiven, og det var også nødvendigt, hvis gruppe B’s næstbedste mandskab skulle have point med hjem i dets stræben efter at komme blandt de bedste toere, som også kan få adgang til EM-slutrunden.

Målchancerne kom

Efter pausen kom Danmark bedst fra start, og det blev til flere gode målchancer inden for de første ti minutter. Her virkede italienerne lidt rådvilde, når spillerne på det danske hold pressede spillet højt op, og Sofie Svava fik et godt forsøg afværget på målstregen af en italiensk forsvarer.

Anfører Pernille Harder fulgte godt op, og tv-billeder tydede på, at hendes afslutning ude fra med venstre ben var over stregen, efter bolden først havde ramt underkanten af overliggeren. Men til denne kamp var der ikke stillet teknologiske hjælpemidler til rådighed for dommeren, så stillingen 0-0 holdt.

Uden spillere som for eksempel Nadia Nadim, Simone Boye, Katrine Veje, Stine Larsen og Katrine Abel var der bygget grundigt om på det danske hold, men afløserne kæmpede hårdt for både holdet og deres egen chance. Med halvandet år til EM-slutrunden, der spilles sommeren 2022 i England, er der også rig mulighed for måske yngre spillere til at spille sig nærmere en startopstilling til den tid.

Ny målmand imponerer

Energien i nærkampene i Viborg manglede i hvert fald ikke noget, og selv om nok var rutinerede profiler som Harder, Sanne Troelsgaard og Sofie Junge, der styrede det danske hold, leverede alle en helhjertet indsats for at spille som et hold. Gruppe B’s tophold, som sammen med naboerne Norge og Sverige skal med til EM.

Danmarks erfarne målmand Katrine Abel har valgt at indstille landsholdskarrieren, men tirsdagens afløser, den 20-årige debutant Lene Christensen fra Kolding Q, præsterede sammenlagt en lovende indsats, og midt i anden halvleg stod hun for en klasseredning, da Italien på en omstilling kom frem til en meget stor målchance.

Det italienske hold lagde noget af forsigtigheden fra sig i slutfasen og erobrede en større del af spillet, men det var ikke nok til at fremtvinge en afgørelse. Den burde Caroline Møller nok have skaffet med en helt åben chance på oplæg fra Harder.