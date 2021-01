Barske coronafølger: Dansk topspiller fik mystiske kramper, og leveren svigtede

Det var kramperne, der skræmte mig mest.

Tilbage i november sidste år var jeg lige begyndt at træne igen i min klub, Dynamo Kijev, efter at have haft corona, da jeg kunne mærke, at noget var helt galt. Når jeg fik pulsen op, svigtede min krop.

Det var virkelig ubehageligt, for jeg anede ikke, hvad der skete. Jeg kunne ikke slet ikke kende min krop, som jeg jo ellers lever af at bruge som professionel fodboldspiller. Pludselig, under løb, krampede jeg steder, hvor jeg aldrig havde prøvet det før. Alle fodboldspillere har prøvet at have kramper i lårene eller en læg, men ud af det blå spændte mine triceps og biceps op. Jeg fik kramper i mine håndflader, jeg fik kramper under mine fødder.