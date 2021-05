En af Superligaens mest ikoniske historier er måske ved at gentage sig, men med omvendt fortegn

På en hjemtur fra Parken i 2018 opstod der ekstatisk jubel i FC Midtjyllands holdbus. Spillerne havde tidligere samme aften slået FC København med 2-0 på mål af Frank Onyeka og Gustav Wikheim. Mens de befandt sig i mørket hen over Fyn, kunne midtjyderne på tv se Kjartan Finnbogason forvandle 0-2 til 2-2 i løbet af de sidste minutter af opgøret mellem AC Horsens og Brøndby.

FC Midtjylland gik dermed forbi de blå-gule guldkonkurrenter i tabellen og løftede tre dage senere DM-pokalen på egen bane.

Her tre år efter den dag steg FC Midtjylland-mandskabet på egen bus og tog en noget mere stilfærdig tur fra Brøndby og hjem til Herning.

For i fjerde og sidste forsøg formåede Brøndby at hente sæsonens første sejr over guldkonkurrenterne. De tre point kan vise sig at blive afsættet til, at Brøndby genskaber historien fra 2018 med omvendt fortegn og overhaler FC Midtjylland til allersidst i guldkampen. I 2018 tabte FC Midtjylland de tre første opgør mod Brøndby, men vandt det sidste indbyrdes møde, hvorefter de blå-gule kollapsede i Horsens.

Til tider udskældte Simon Hedlund blev manden, der med sin scoring til 2-1 ændrede markant på stillingen. Brøndby er nu blot et point efter det forsvarende mesterhold. Men vejen til 3-1-sejren blev grundlagt i løbet af tre dramatiske minutter i slutningen af første halvleg.