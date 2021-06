EM kommer først: Brentford-spillere venter med at tænke Premier League

Der var ikke meget tid til at dvæle ved Brentfords oprykning til Premier League i lørdags for de danske EM-spillere Christian Nørgaard og Mathias Jensen.

Efter kulminationen på en lang sæson i Englands næstbedste række fik de to spillere lov til at fejre triumfen en enkelt dag, inden de tilsluttede sig den danske EM-lejr.

Derfor har de ikke haft tid til at gøre sig de helt store tanker om at skulle spille i verdens måske bedste og mest eksponerede fodboldliga.

»Det er som om, at karrieren er på det absolut højeste, når man oplever en oprykning til Premier League, men dagen efter var fokus alligevel rettet ind på en EM-slutrunde. Så lige i øjeblikket når man ikke rigtigt at nyde det«, siger Christian Nørgaard.

Optur er hurtigt kommet igen

Også Mathias Jensen har skullet fordøje oprykningen, samtidig med at han har tænkt på EM.

»Lige efter oprykningsfinalen kunne jeg godt mærke, at jeg mest af alt mentalt var rimelig smadret, men nu kan jeg allerede mærke, at jeg glæder mig helt vildt til, at EM går i gang«, siger Mathias Jensen.

På grund af EM har han ikke haft tid til at tænke på, at kampe mod hold som Manchester City, Liverpool og Chelsea bliver hverdag på den anden side af sommeren.

»Vi er godt klar over, at vi er rykket op, men det går nok først op for en, når man har spillet et par kampe i Premier League«, siger Mathias Jensen.

Mens Mathias Jensen og fire andre danske spillere fik spilletid i oprykningsfinalen mod Swansea, måtte en halvskadet Christian Nørgaard følge hele opgøret fra sidelinjen.

»Det var forfærdeligt at følge finalen fra bænken«, siger han. »Det var en hård beslutning, for det var en kamp, jeg havde glædet mig rigtig meget til. Men beslutningen skulle træffes, og alt gik som det skulle«.

Frank og Nørgaard holder sammen

Tv-billederne fra kampen viste, hvordan Nørgaard og Brentford-træner Thomas Frank gav hinanden en stor krammer efter slutfløjt.

Træneren har tidligere rådet over Nørgaard på de danske ungdomslandshold og i Brøndby, og ingen har fortjent oprykningen til Premier League mere end Thomas Frank, mener spilleren.

»Mit forhold til Thomas gør oprykningen ekstra speciel. Thomas fortjener det om nogen. Han har været igennem en broget trænerkarriere, hvor han har leveret rigtig fine ting med forskellige hold, men han har ikke haft den store bedrift, som han nu har opnået. Han fik også en svær afsked i Brøndby. Så hvis der var nogen, som fortjente det her, så var det Thomas, og det var specielt at kunne give ham en krammer og snakke om det bagefter, for han har været en stor del af min udvikling i så mange år«, siger Christian Nørgaard.

Ritzau