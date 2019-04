Nu kan FCK kun tabe guldet efter sejr i ensidig topkamp

Kampen om det danske mesterskab ser ud til at være ovre, længe inden den når samme højder som sidste år, hvor Brøndby kollapsede, og FC Midtjylland endte med guldet.

Dengang sluttede FC København på en fjerdeplads, 27 point efter det midtjyske mesterhold. På en solrig og varm skærtorsdag vandt FCK ikke bare med 3-0 over FC Midtjylland. Man fremviste et niveau, som rivalen ikke kunne matche.

Det i en kamp, hvor hjemmeholdet scorede efter to dødbolde, og Kenneth Andersens mandskab ikke virkede godt nok til at løfte sæsonens største opgave.

Dermed er københavnerne otte point foran rivalerne med seks spillerunder tilbage og kun et indbyrdes opgør i Herning.

Det kan gå galt, men bør det ikke.

Mødet mellem nummer et og to i Superligaen føltes nemlig som en alt eller intet-kamp i duellen om det danske mesterskab. Selv om det ikke var tilfældet matematisk.

Fraregnet de interne opgør har FC Midtjylland blot tabt til AaB i juli. FC København tabte til Horsens i sæsonens første spillerunde og siden ude mod Vendsyssel.

Lidt af en udvikling for FCK i forhold til sidste sæson, hvor Ståle Solbakken modtog kritik for den store pointafstand mellem FC Midtjylland og FC København. Specielt med tanke på FCK’s budget. Han svor dengang, at han ville opbygge et nyt hold, som kunne blive dansk mester i 2019.

Og ja, Solbakken har stadigvæk den største pose med lønkroner at arbejde med. Men derfor viste en række af beslutningerne bag opbygningen af det, der ligner et tredje Solbakken-guldhold, sig ganske gode mod netop FC Midtjylland.

Her scorede først Andreas Bjelland og dernæst Dame N’Doye i løbet af 13 minutter i første halvleg. To ledere og løntunge spillere, som blev hentet til klubben efter den dårlige 17/18-sæson.

Bander i fokus

Alt det var fremtid, da Jakob Poulsen og Kian Hansen et par timer forinden var to mænd, som skulle have svar på et bestemt spørgsmål før kickoff, efter de var steget af spillerbussen.

Ude på Parkens græs smilte de skævt over det, som omgav kridtstregerne. Ligesom ved de to klubbers møde i november var reklamebanderne rykket cirka halvanden meter tættere på sidelinjerne end normalt. Dengang fortalte FC København, at placeringen skyldtes en ny belægning rundt om græsset.

Inden topopgøret i mesterskabsspillet her i april sagde FCK-manager Ståle Solbakken til Viasats journalister, at folk selv måtte regne ud, hvorfor reklamebanderne atter stod tættere på græsset. Nu det ikke havde været tilfældet de seneste mange kampe.

Det handlede selvfølgelig om at genere og forkorte Kian Hansens tilløb, når FC Midtjylland fik et indkast omkring FCK’s straffesparksfelt.

En notorisk styrke for de midtjyske gæster.

Samme elektroniske bande viste i øvrigt et dusin gange en regnbue efterfulgt af stadionsponsoren Telias logo. Et vist signal i en tid, hvor homofobi er et stort tema i dansk fodbold. Og et par FCK-fans mod Brøndby oplevede, at sidemænd på tribunen truede dem til at fjerne medbragte regnbueflag.

I forhold til al snakken kom banderne dog til at spille en meget lille rolle i topopgøret.

Stor præstation af N’Doye

Nu er indkast kun et af flere våben for FC Midtjylland, og derfor må det have skuffet træner Kenneth Andersen, at hans hold end ikke var tæt på at vinde i Parken.

Brasilianske Evander kunne have skabt en anden kamp, havde han scoret tidligt i opgøret. Tim Sparv skabt spænding, havde han formået at skovle kuglen i kassen inde i det lille felt bagud 2-0. Men symptomatisk for resten af holdet var de i de situationer ikke skarpe nok.