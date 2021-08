FCK's rekordsalg af stjernefrøet rejser nye spørgsmål om Superligaens styrkeforhold

Det var en af den slags dribleture, der frembringer smil – hos tilskuerne, hos medspillerne, hos hovedpersonen selv. Måske endda i det skjulte hos et par modstandere.

Mohamed Daramy førte bolden til højre med ydersiden, han stoppede op, stod stille et øjeblik og trak så til venstre mod baglinjen, mens hans oppasser var lige ved at miste balancen. En ny modstander kom til. Daramy snød ham med et par berøringer, der var så hastige, at SønderjyskE-spilleren dårligt opfattede, hvad der skete, før FC København-kometen spillede Jonas Wind fri foran mål.

Den ellers varme angriber kiksede, så for kampens udfald var aktionen sådan set ligegyldig – københavnerne vandt 2-0, holdt fast i den gode sæsonstart og snor i førerholdet, FC Midtjylland. Men sekvensen fortalte alligevel en historie om et af Danmarks største fodboldtalenter.