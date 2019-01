Danske fans fyldt med selvtillid: »Det kan ikke gå galt«

Hvordan dufter en finale ved VM i håndbold?

Lukker du øjnene og snuser dybt ind: af ristede pølser og popcorn.

Men mest af alt af sejr til Mikkel Hansen og resten af truppen, hvis de danske fans selv skal sige det.

I Boxen er festen startet, selv om der er et par timer til, at dommerne fløjter finalebraget i gang.

Den tunge basmusik er efterhånden blevet Håndbolddanmarks signatur, og også i dag banker den ud af højttalerne, mens folk varmer forventningsfuldt op med hotdogs og øl.

For 50 kroner kan du tage sejren på forskud med en guldparyk. Og efter at dømme på køen foran kassen er dem klædt i rødt og hvidt fyldt med selvtillid. Sådan lyder den soleklare melding fra to fans da også.

Foto: Jens Dresling

»Danmark bliver verdensmestre«, siger Janne Faurchou. Så er den faktisk ikke længere.

»Det er vores tur«, fortsætter hun.

Den 37-årige kvinde bærer både rød bøllehat, guldhår og solbriller med Dannebrog i glasset. Selvsamme flag er malet på kinderne, for hun skal gøre, hvad hun kan for at støtte holdet, lyder det.

Men at danskerne allerede tidligere i turneringen har besejret rivalerne fra nord, giver tro på, at det kan ske igen.

»Vi har vundet over Norge én gang. Som vi spillede i fredags (mod Frankrig, red.), kan det næsten ikke være anderledes i dag. Og så er det min fødselsdag. Det kan ikke gå galt«, supplerer Nanna Møller Vibe ved siden af.

»Vi regner ikke at have så meget stemme tilbage efter kampen, men så er humøret da i hvert fald i top«, siger hun.

Udsolgt Boxen

De to kvinder er blandt de heldige med billet. Dansk Håndboldforbund melder alt udsolgt forud for finalebraget.

Gennem turneringen må man gå ud fra, at de fleste håndboldfans har drømt om, hvordan kulissen på heden ville udgøre den perfekte hjemmebanefinale. Nu har de 15.000 på lægterne muligheden for at give landsholdet en oplevelse, de nok aldrig glemmer.

Blandt nogle af de yngre tilskuere er forventninger til kampen da også lige så store som smilene.

Foto: Jens Dresling August og Johanne Dahlrot.

»Det er vildt. Nu er det finalen«, siger 13-årige August Dahlrot, som sammen med søster Johanne, 10 år, også har sikret sig en plads i Boxen.

»Det er svært at sige, hvordan det ender. Men jeg håber på, at Danmark vinder«. Hans forudsigelse er et af de mere ydmyg bud på kampens udfald.

»Jeg tror godt, vi kan vinde over Norge igen«, siger Johanne ved siden af. Hun har yndlingsspiller Henrik Tofts navn stående med versaler i panden. Også her er flag malet på kinderne.

»Men vi er lidt nervøse alligevel«, slår August fast.

Norsk modstand

Et andet sted i den sydende hal giver nordmændene den danske jubelstemning modstand med trommer og råb. Heller ikke her vakler troen på idolerne.

En sikker analyse fra mor, far og to sønner fra Tromsø lyder spøgefuldt, at Danmarks chance for at gå ud af finalen som vindere er små - selv efter ni kampe uden nederlag.

Foto: Jens Dresling Familien Johansen fra Tromsø: Babro, Aslak, Ask og Isak.

»Sejr til Norge. Helt klart«, siger Barbro Johansen, som har taget den lange og dyre tur til Herning. En tur, som dog er pengene værd, forsikrer nordmanden. Hun og familien bestilte billetterne i december, før de vidste at Norge ville gå i finalen.

På hovedet har hun en sjov, pjusket hat i blå og røde farver. Skal hun vurdere, hvad den største trussel til norsk sejr er, svarer hun uden tøven:

»Mikkel Hansen«.