Nikolaj Jacobsen: Vi forventer, at Norge dukker op med en ny plan

Danmark pudsede de sidste detaljer inden VM-finalen mod Norge af i Nordvest Hallen i i Tjørring lidt udenfor Herning, men landstræner Nikolaj Jacobsen valgte som tidligere i turneringen at lukke træningen. Dermed undgik han nysgerrige blikke, som ville kunne afsløre den danske gameplan mod nordmændene.

Landstræneren havde på vej hjem fra den sejrrige semifinale i Hamborg lejlighed til at se 2. halvleg i den norske sejr over Tyskland, og han kunne konstatere, at det var et meget velspillende norsk hold, der nedkæmpede de tyske VM-medværter.

Så du noget nyt fra Norge?

»Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg så et stærkt mandskab, og jeg synes faktisk også det er fortjent, at det er de to hold, der er i finalen. Jeg synes, det er de to hold, der har spillet den bedste håndbold i den her turnering. Nordmændene klarer et stort tryk og et fysisk tryk fra tyskerne, og de har fortjent at stå i den finale«.

Du havde recepten til at slå dem første gang (30-26 i den indledende runde, red.). Et der muligt at kopiere den eller forventer du, de kommer med noget nyt?

»Ja, det tror jeg. Vi skal nok forvente at vi kommer op mod nogle andre ting, og de vil forsøge at løse tingene lidt anderledes. Vi scorede 30 mål mod dem, og så er det svært at vinde håndboldkampe, hvis du skal op over det. Vi forbereder os på forskellige scenarier«.

Hvordan ser du duellen mellem Mikkel Hansen og norske Sander Sagosen?

»Det er en duel mellem to af verdens bedste håndboldspillere, der med rette kan gøre sig fortjent til at være i den kategori. Det er to forskellige spillere, hvor den ene er rigtig dygtig i mand-mand-spillet og har et godt skud, så har den anden en god arm og et fantastisk overblik. Så det bliver en spændende duel igen, og jeg håber, at Mikel kan vinde den igen«.

Foto: Jens Dresling Mikkel Hansen har spillet en VM-turnering på et meget højt niveau. Gør han det igen i finalen, har Danmark gode chancer for at vinde guld.

Hvor meget betyder Mikkel Hansen for at I kan vinde den slags kampe?

»Han betyder rigtig meget. Sådan som han spiller mod Frankrig, gør han jo mange ting lettere, og der er mange ting, der ser lettere ud, end de er, fordi han løser tingene, som han gør. Det er vigtigt at have en spiller på det niveau. Det er vigtigt Lauge holder sit niveau, og det er vigtigt, at Morten Olsen kan blive ved med at komme ind og bidrage på det niveau, som han har gjort i de to seneste kampe«.

Er der nogen nordmænd, du vil fremhæve som en særlig udfordring for jer udover Sagosen?

»Der er ingen tvivl om, at Bjarte Myrhol bliver en udfordring. Han ligger og laver mange numre inde på stregen, som vi også skal have styr på. Sidst vandt vi målmandsduellen og kan vi gøre det igen, så er det et rigtig godt skridt på vejen«.

Hvor meget betyder de 15.000 tilskuere, der vil sidde og holde med jer i Boxen?

»De betyder forhåbentlig en del og kan give os nogle ekstra kræfter ovenpå en lang turnering. At have dem i ryggen håber vi da kan være med til at gøre en forskel for os«.

Foto: Jens Dresling Magnus Landin har fået et stort gennembrud på det danske landshold under VM.

Status på de skadede spillere. Er Casper U. Mortensen ikke klar til at spille?

»Jo, det ser bedre og bedre ud med Casper, men lige nu spiller Magnus Landin så godt og scorer på alle sine chancer og er så vigtig for os defensivt, så for at få kabalen til at gå op, er det Magnus, som lige nu er førstevalg på den fløj«.

Er du overrasket over Magnus Landins niveau i den her slutrunde?