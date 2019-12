Tårerne flød, da Serbien knuste de danske OL-drømme

Skarpheden manglede i de afgørende situationer. Danmark havde mulighederne for at sænke Serbien, men misbrugte for meget.

En flok grædende danske spillere måtte forlade hallen i Kuamoto efter et dramatisk kamp mod Serbien, der endte 26-26. Tårerne faldt, fordi resultatet betyder, at kvindelandsholdet er uden muligheder for at kvalificere sig til de olympiske lege i Tokyo næste år.

Chok og tomme blikke prægede de danske spillere i sekunder efter kampen, hvor mulighederne for at vinde kampen var der helt til sidste sekund, men skarpheden manglede, da det for alvor spidsede til.

For efter at det danske hold efter pausen havde fået greb om opgøret og krammet på Serbien blev der taget lidt for mange forkerte beslutninger, da føringen mod slutningen skulle udbygges. Mulighederne var der i rigt mål, men blev ikke udnyttet, og derfor endte kampen, som den gjorde.

Det er andet OL, de tidligere trefoldige guldvidere misser, og spørgsmålet er nu selvfølgelig, hvordan fremtiden bliver for landsholdet. En række spillere vil formentlig ikke være med, når der om godt fire år er olympiske lege i Paris.

Derfor vil et generationsskifte være på sin plads, men inden panikken griber om sig, skal lederne i Dansk Håndbold Forbund huske på, at landsholdet om knap et år skal spille om EM på hjemmebane.

I den situation vil den nok ikke være det smarteste at starte helt forfra, men spørgsmålet er selvfølgelig, om det bliver med Klavs Bruun Jørgensen som landstræner. For i landstrænerens femte slutrunde lykkedes det store gennembrund heller ikke denne gang.

Kampens store betydning kom til udtryk i en meget nervøs start fra især det danske holds side. Sandra Toft i det danske mål startede ellers med at parere to serbiske straffekast, men efter 3-3 gik især angrebet fuldstændig i stå.

Klavs Bruun Jørgensen valgte at sende den bagkæde på banen, som gjorde det så godt i 2. halvleg af kampen mod Holland. Mia Rej som spilstyrer og Anne Mette Hansen og Mie højlund på henholdsvis venstre og højre back havde dog kæmpe store problemer med det serbiske 5-1-forsvar, og efter et kvarters spil førte Balkan-stormagten 8-3.

Især angrebet havde det danske hold svært ved at få styr på. Katarina Tomasevic blev skudt varm i det serbiske mål, og hun pillede fuldstændig pynten af Anne Mette Hansen og Mia Rej. Rej brændte alle sine tre skud før paausen, mens Anne Mette Hansen skød forgæves fem gange inden hun fandt vej til netmaskerne.

Danskerne begik den fejl at afslutte meget i bunden af målet, hvor Tomasevic har rigtig stærk, og når de i stedet skød op i rammen, var der lettere vej til scoringerne.

Efter knap 20 minutters spil førte Serbien 11-6, og det danske forsvar, som i de første kampe havde afvist stormagter som Holland og Frankrig, viste svaghedstegn. Serbien kunne i et ellers moderat tempo åbne den danske forsvarsmur med eksempelvis eminent stregspil.

Landstræneren tog forsvarsgeneralen Line Haugsted ud, og det var derefter Sarah Iversen og Kathrine Heindahl, som skulle dæmme op for modstanderens tunge pres. Det lykkedes i højere grad end på noget andet tidspunkt i 1. halvleg, og fik betydning for den danske offensiv.

I de sidste 10 minutter begyndte det danske angrebsspil at fungere lidt bedre, men det var primært på soloaktioner, at den serbiske føring blev reduceret til 14-11.

Danmark fik de første 10 minutter af 2. halvleg rigtig godt styr på Serbien, der havde svært ved at finde igennem de nu godt spillende forsvar med Heindahl og Iversen i de centrale roller.

Louise Burgaard kom ind på højre back og fik sendt to missiler af sted, da et beslutsomt dansk hold fik udlignet til 16-16 og lidt senere til 17-17.