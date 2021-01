Efter skarp kritik: Håndbold-VM bliver alligevel uden tilskuere

Det bliver alligevel i tomme haller, at de bedste mandlige håndboldspillere fra på onsdag skal kæmpe om verdensmesterskabet i Egypten.

Det meddeler VM-arrangøren på sin hjemmeside.

I mandags lød meldingen samme sted ellers, at hvert femte sæde i de fire VM-haller ville være besat under slutrunden, men det har nu ændret sig.

Ændringen sker få dage efter, at Den Europæiske Håndboldspillerforening i et åbent brev til præsidenten i Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa, opfordrede til at spille uden tilskuere.

IHF-præsidenten var søndag med på det møde, hvor beslutningen om at droppe tilskuere blev taget.

Dansk kritik hørt

»På mødet kom man frem til, at der ikke vil blive lukket tilskuere ind på arenaerne, så kampene vil blive spillet bag lukkede døre som et tiltag i kampen mod at forhindre spredning af covid-19«, lyder det.

Søndagens udmelding vækker formentlig glæde i de danske verdensmestres VM-lejr, hvor der har været flere kritiske røster om udsigten til at skulle spille med tilskuere.

Stjernespilleren Mikkel Hansen påpegede blandt andet, at det ikke gav mening, at holdene skal isoleres, men samtidig udsættes for en større smitterisiko med tilskuere i hallerne.

Usikre egyptiske data

Han og de øvrige holdkammerater kunne da også henvise til, at der ikke findes tilstrækkelige statistikker for, hvor udbredt coronasmitten er i Egypten, da der bliver foretaget meget få coronatest i landet med 100 millioner indbyggere.

Havde den tidligere udmelding stået ved magt, ville der være mere end 3.000 tilskuere til kampene i den arena, hvor Danmark sandsynligvis kommer til at spille alle sine opgør under slutrunden.

Håndbold-VM begynder på onsdag og varer frem til 31. januar.

Da kvindernes EM blev afviklet i Danmark i december, var det uden tilskuere på lægterne.

Ritzau