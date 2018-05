Dagens top-5 fra VM: Canada, Sverige og de andre hold, der kan vinde guld

Ventetiden er ovre. Fredag eftermiddag indledes den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund. Politiken giver her et bud på de fem nationer, der er de største favoritter til at vinde VM i Danmark.

5. Finland

De finske fans i Herning har lejet hele førstesalen på pubben Fox And Hounds i gågaden i Herning under alle kampene i gruppespillet. Der er med andre ord lagt op til finsk fest i Boxen og Herning by. Vores nordlige naboer er vilde med hockey og regnes år efter år som en del af favoritfeltet. Finnerne stiller da også med et af de bedste hold inde på isen i Danmark med NHL-profiler som Mikko Rantanen, Mikael Granlund og det 20-årige stortalent Sebastian Aho blandt de mest iøjnefaldende.

De blå-hvide vandt senest VM-guld i 2011 og har siden fået to sølvmedaljer i henholdsvis 2014 og 2016. Til trods for finnernes styrke er der dog andre nationer, som har endnu større chancer for at ende med VM-guldet.

4. USA

Amerikanerne regnes blandt de helt store hockey-nationer, dels fordi de - sammen med Canada - huser verdens bedste liga NHL, dels fordi de har mange store stjerner i NHL.

Amerikanerne har dog altid stået i skyggen af netop Canada, når det kommer til antallet af medaljer ved VM og OL-turneringer. USA har ikke vundet VM-guld siden 1960.

Det kan muligvis skyldes, at man til VM spiller på en bredere og større bane, fremfor den mindre og længere NHL-bane, og amerikanerne har svært ved at omstille sig. Eller det kan skyldes, at NHL-stjernerne ikke altid prioriterer VM højt, når der skal udtages spillere.

Sidstnævnte ser der ud til at have været et holdningsskifte omkring ved dette års VM. USA er nemlig kommet til Herning med en af slutrundens stærkeste trupper på papiret.

Patrick Kane er uden tvivl holdets - og en af VM-turneringens - største stjerner. Med tre Stanley Cup-mesterskaber i NHL på CV'et bidrager han med vindermentalitet og erfaring. Derudover er klassespillere som Dylan Larkin, Anders Lee, Johnny Gaudreau og Alex DeBrincat også kommet til Danmark efter gode NHL-sæsoner.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix De seneste år er det begyndt at betyde endnu ekstra meget for amerikanerne at komme til VM efter NHL-sæsonens afslutning. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

3. Rusland

Russerne hører altid til blandt favoritterne ved en slutrunde.

Rusland er den mest vindende nation i VM-historien, hvis man tager de mange medaljer med, som de vandt, i Sovjet-tiden.

Ikke mindre end 20 guld-medaljer er det blevet til.

Senest tabte Rusland semifinalen til Canada 4-2 til VM i 2017, og russerne måtte tage sig til takke med bronzemededaljerne. Det kunne siges at være lidt af en skuffelse, eftersom de startede forrygende ud og slog de senere verdensmestre Sverige i åbningskampen.

Det var den russiske stjerne Artemi Panarin, der scorede på det afgørende straffeslag, og hvis han kommer med til dette års VM, vil han være en sand fornøjelse at følge på isen i Royal Arena i Ørestaden.

Men selv hvis Ruslands mangler flere NHL-stjerner, som for eksempel Alexander Ovechin og Evgeni Malkin, har russerne så mange andre gode spillere, at det ikke gør en alvorlig forskel.

Det blev bevist så sent som i februar 2018, da et hold bestående udelukkende af hjemlige spillere, fra den stærke KHL-liga vandt OL-guld i Sydkorea.

Den levende legende, Pavel Datsyuk, er russernes største navn ved VM i Danmark.