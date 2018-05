Kong Frans og målmand Andersen sikrer Danmark vital VM-sejr

Det danske ishockeylandshold fik en næsten perfekt start på VM-turneringen på hjemmebane, da Tyskland efter en kraftpræstation med overtid og straffeslag blev besejret 3-2.

Det perfekte havde været, at vinde i ordinær tid og dermed få alle tre point. I stedet er det danske hold startet med at køre to point ind på kontoen.

I den prekære straffeslagskonkurrence blev målmand Frederik Andersen og verdens bedste i disciplinen, Frans Nielsen, de danske helte. Andersen holdt buret rent, mens Frans Nielsen, der har den højeste scoringsprocent i NHL nogensinde på straffeslag, blev eneste målskytte.

To danske føringer

I Boxen i Herning var taget ved at lette, da Jesper Jensen midt i 2. periode afsluttede hårdt på et koordineret powerplay perfekt sat op af navnebror og back Jesper B. Jensen og den erfarne forward Frans Nielsen.

Festen varede dog kun et par minutter, for Tysklands store stjerne fra NHL, Edmonton-spilleren Leon Draisaitl, fik udlignet efter at passivt danske forsvarsspil efterlod målmand Frederik Andersen chanceløs.

Men så var der fest igen.

Leon Draisaitl blev kort efter sin scoring udvist og i den efterfølgende 5-4-situation var danskerne på ny nådesløse. Efter flere nærgående forsøg og belejring af den tyske zone hamrede Frederik Storm Nichlas Hardts pasning fra bag mål ind til 2-1 efter 36 minutters spil.

I endnu et powerplay kort inde i 3. periode var der flere store danske muligheder, men det blev i stedte tyskerne, der fik udlignet, da Yasin Ehliz fik udlignet, da pucken prellede af på målmand Andersens skulder og dansede over mållinjen.

Med 8 minutter tilbage forhindrede Frederik Andersen et tysk dobbeltslag, da han viste verdensklasse med en refleksredning, inden overtid og den afgørende straffeslagskonkurrence.

Topkamp mod USA lørdag

Tidligere på VM’s åbningsdag blev det i gruppe B til amerikansk 5-4-sejr efter straffeslag mod Canada. Danmark møder USA lørdag 20.15.

I gruppe A i Royal Arena i København kom Ruslands OL-guldvindere godt i gang ved at pulverisere Frankrig 7-0. Sverige viste ligeledes tænder med 5-0 over Hviderusland.

Kampen minut for minut