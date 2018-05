Danmark møder et tysk hold med nylig OL-succes

Men betyder det så, at Tyskland er en lille smule favoritter i forhold til Danmark. Ifølge superstjernen er det ikke tilfældet.

»Nej, jeg vil ikke sige, vi er favoritter. De er på hjemmebane. De har publikum i ryggen, og hele resten af landet hepper på dem. Det bliver en tæt kamp. Men det bliver en god kamp«, siger han.

Det kan være til Danmarks fordel

At Tyskland havde stor succes til OL, kan imidlertid også vendes til Danmarks fordel. Det vurderer den danske målmand Sebastian Dahm:

»Det er faktisk lidt af en gave at tyskerne kom så langt i OL-turneringen«, siger han.

Han forklarer, at det skyldes, at Tyskland har haft en del ældre, rutinerede spillere på deres OL-hold, som så det som en perfekt afslutning på deres karriere at vinde en OL-sølvmedalje. Det var tilfældet for eksempelvis Patrick Reimer og Christian Ehrhoff, som var bærende spillere på OL-holdet, men som har valgt at indstille deres landsholdskarriere. Så det er et lidt andet hold, de har med til VM, forklarer Sebastian Dahm, og tilføjer:

»Og så er der også et par skader, som er kommet i finaleserien fra München, som også gør, at vi på den konto møder et tysk hold, som er lidt svagere end det til OL, og det er jo dejligt«.