Djokovic vinder Wimbledon, da servekongens våben svigter Kevin Anderson kom for sent i gang med sin gode serv i Wimbledon-finalen mod Novak Djokovic.

Efter havde have besejret selveste Mr. Wimbledon , Roger Federer, i kvartfinalen og derefter John Isner i det mest langstrakte ketsjeropgør i otte år i semifinalen, kom den sydafrikanske superserver Kevin Anderson i mennenskehænder, da han for anden gang i karrieren rakte ud efter et grandslamtrofæ – og for anden gang tabte relativt klart.

Grandslam-titler 20 Roger Federer

17 Rafael Nadal

14 Pete Sampras

13 Novak Djokovic

12 Roy Emerson Vis mere

Det var særligt Andersons store våben – serven – der svigtede. Uden den er han ordinær og således pegede triumfpilen på græsanlægget hurtigt i retning af serbiske Novak Djokoviv. Den tidligere verdensetter sejrede 6-2, 6-2, 7-6 (3) og hentede dermed karrierens fjerde Wimbledon-titel og den første grandslamtitel siden gevinsten i Paris for over to år siden. Grandslam-totalen er nu på 13.

I et opgør hvor Anderson blot fik registreret tre serveesser i de to første sæt (syv i tredje sæt), blev serven markant bedre i tredje sæt, hvor den tabende US Open-finalist fra 2017 fik først to og derefter tre sætbolde i Djokovic serv, men måtte se stjernespilleren folde sit ekstraordinære talent helt ud, da det brændte allermest på.

Mens Kevin Anderson ikke magtede at udnytte de chancer, han fik, var der kontant afregning fra Djokivic’ side. Efter 2.18 timers spil udnyttede den 31-årige fra Beograd sin anden matchbold, da Anderson leverede sin 32. uprovokerede fejl.

»I de første to sæt gav Novak mig regulære tæsk. Han er uhyggelig vanskelig at spille imod og er en stor mester«, lød det anerkendende fra Kevin Anderson, der i fjor tabte US Open-finalen til Rafael Nadal.