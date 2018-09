US Open: Djokovic snupper 14. grand slam-titel Argentinske Juan Martin del Potro kunne ikke matche sin modstanders fantastiske bevægelighed og præcision, der resulterede i en sejr på 6-3, 7-6, 6-3 til serberen.

Nu kan ingen være i tvivl længere. Novak Djokovic er efter sidste års mange problemer med den ene albue tilbage på et niveau, der gør, at Roger Federer og Rafael Nadal skal stramme sig an, hvis de i næste sæson igen vil sidde på de to øverste pladser i hierarkiet.

FAKTA US OPEN-VINDERNE Kvinder, single: Naomi Osaka (Japan)

Mænd, single: Novak Djokovic (Serbien)

Kvinder, double: Coco Vandeweghe-Ashleigh Barty (USA-Australien)

Mænd, double: Jack Sock-Mike Bryan (USA)

Mixed double: Bethanie Mattek Sands-Jamie Murray (USA-Storbritannien)

Kvinder, junior: Xieu Wang (Kina)

Mænd, junior: Thiago Seyboth Wild (Brasilien)

Kvinder, juniordouble: Cori Gauff-Caty McNally (USA)

Mænd, juniordouble: Adrian Andreev-Anton Matusevic (Bulgarien-Storbritannien) Vis mere

US Open-finalen understregede nemlig, at bevægelighed, hurtighed, præcision, returneringer og meget mere fungerer rigtig godt, og så er manden fra Beograd ikke sjov at slås med. Det oplevede Juan Martin del Potro natten til mandag dansk tid, da der på grund af regnvejr blev spillet indendørs tennis på Arthur Ashe Stadium.

Djokovic tog derfor sin tredje US Open-titel og sin 14. grand slam-titel i alt, da han besejrede argentineren 6-3, 7-6, 6-3 efter tre timer og et kvarters tennis. Og han gjorde det med stil, for hver gang, hans modstander var ved at komme ind i kampen, satte han trumf på og trak fra igen.

Der lukkes ned i Queens

Der var søndag en lidt underlig stemning på det store tennisanlæg i Queens. Regnen silede ned, og der var tomt på alle baner bortset fra de to største, hvor taget kunne rulles på. De besøgende ledte efter plads på spisestederne, og i nogle områder var personale ved at lægge an til at pakke US Open sammen for denne gang.

Den sidste finale var dog endnu ikke spillet. Del Potro skulle slås med Djokovic om den ledige titel i mændenes single, og begge havde imponeret på deres vej til titelkampen. Men måske var det også første gang for begge, at de mødte et af de tunge navne, hvis man ser bort fra del Potros afbrudte semifinale mod Rafael Nadal.

Opgøret kom lidt forsinket i gang, fordi kvindernes double blev en langtrukken affære, som USA's CoCo Vandeweghe og australske Ashleigh Barty under stor jubel på tribunerne vandt efter tre tætte sæt mod franske Kristina Mladenovic og ungarske Timea Babos.

Store krav til del Potro

Første sæt i mændenes finale understregede tidligt, at del Potro var nødt til at satse mest offensivt i duellerne, for Djokovic er efter sit comeback igen en modstander, der kan holde et højt og stabilt niveau i lange slagudvekslinger fra baglinjen.

Foto: Adam Hunger/AP Juan Martin del Potro sloges som altid med alt, hvad han havde i US Open-finalen, men hans modstander havde flere strenge at spille på, og det blev afgørende.

Juan Martin del Potro sloges som altid med alt, hvad han havde i US Open-finalen, men hans modstander havde flere strenge at spille på, og det blev afgørende. Foto: Adam Hunger/AP

De offensive satsninger skulle doceres rigtigt, for den slags medfører altid en risiko for en stigende fejlprocent, og det startede godt for den omhyggelig argentiner. Men da han blev lidt for forsigtig og gik med på de meget lange dueller, slog hans spil og bevægelighed ikke til.

Djokovic brød til 5-3, og serberen hev det indledende sæt hjem. Det kunne kun øge presset på del Potro, der var nødt til at gøre duellerne kortere på den gode måde, hvis han ville ind i opgøret. Og mod en veloplagt Djokovic krævede det en stor præstation.

Del Potro skal roses for, at han fra starten af andet sæt satte mere fart i sine slag, og problemet var kun, at Djokovic uden det store besvær sendte alting tilbage, hvis ikke hans modstander havde affyret sit slag med maksimal kraft.

De krav kunne argentineren ikke indfri, og også andet sæt kunne ligne en tur op ad bakke for Juan Martin del Potro. For ofte overlod han initiativet til Djokovic, der sprudlede og leverede tennis på højt plan.