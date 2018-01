Macron vil lovgive mod falske nyheder Præsident Macron har selv været offer for fake news. Men ny lovgivning mod dem kan bringe ytringsfriheden i fare, og den er ikke effektiv, lyder kritikken.

Præsident Emmanuel Macron var flere gange under præsidentvalgkampen i foråret 2017 offer for falske rygter, som spændte fra hans sexliv til modkandidaten Marine Le Pens antydninger af, at han rådede over hemmelige konti gemt væk i skattely.

Men problemet med ’fake news’ rækker langt videre end til præsidentens egen person, vurderer han, og hans parti vil derfor fremsætte et lovforslag, som skal hindre eller begrænse udbredelsen af falske nyheder.

Macrons plan Planen mod falske nyheder er ikke fremlagt i detaljer. Hovedpunkterne er: En særlig domstol skal kunne stoppe udbredelsen af falske nyheder. Det skal gøres muligt at lukke netkonti, der spreder fake news. Det skal være muligt at blokere for adgang til bestemte sider. Annoncører og sponsorer af visse former for betalt indhold skal kunne tvinges til at stå frem.

En særlig retsinstans skal gøre det muligt hurtigt at gribe ind over for udbredelsen af dem, og platformene på internettet bliver stillet til ansvar, sagde Emmanuel Macron sidste uge ved den årlige nytårskur for pressen.

Præsidentens udspil har udløst en hed debat i medierne, hvor forståelsen for præsidentens Macrons initiativ er begrænset.

Det er dog ikke kun medierne, som udtrykker en vis bekymring ved udsigten til, at en dommer for fremtiden kan stoppe udbredelsen af nyheder og informationer med en såkaldt réferé, en hastebehandling ved en domstol.

»Hvorledes kan en dommer tage en seriøs beslutning i betragtning af, hvor hurtigt informationer udbredes på de sociale medier?«, spørger advokaten Emmanuel Pierrat, ekspert i medieret, i avisen Le Monde.

Han peger på et andet problem. I Frankrig og andre vestlige demokratier ser grupper af befolkningen med større og større skepsis på de etablerede medier, som ofte bliver beskyldt for at være en del af magteliten. I den situation vil den retsinstans eller dommer, som griber ind over for en platform eller en del af dens indhold, let blive beskyldt for censur.

»Vi bevæger os ind i et meget usikkert og følsomt terræn«, mener advokaten Emmanuel Pierrat.

Andre kritikere påpeger, at præsident Macrons forslag er helt overflødigt, for den eksisterende lovgivning giver allerede mulighed for at gribe ind.

I artikel 27 i loven fra 29. juli 1881 hedder det, at »offentliggørelse, udbredelse eller gengivelse af opdigtede, forfalskede nyheder eller andre elementer, som mod bedre vidende og uanset formen, det sker under, tilskrives andre mennesker, bliver straffet med en bøde (...), hvis det har forstyrret den offentlige orden eller risikeret at gøre det«. Bøden kan i dag være på op til 45.000 euro (337.000 kr.).

Russia Today i søgelyset

Loven, hvis forgænger går tilbage til 1850’erne, har senest været brugt i en retssag mod den antisemitiske komiker Dieudonné, der især er populær i dele af indvandrerungdommen. Domstolen vurderede, at komikeren bidrog til at oppiske et hadefuldt klima mod en bestemt befolkningsgruppe.

Injurielovgivningen giver også domstolene mulighed for at gribe ind over for udbredelse af ubegrundede rygter, hvilket sker stadig hyppigere og i en sådan grad, at pressens repræsentanter advarer mod udviklingen.

Derfor følger pressen og mediejurister spændt udviklingen omkring den statslige russiske platform Russia Today, som fra november sidste år har udvidet de fransksprogede aktiviteter fra at være et nyhedssite til at blive en tv-kanal på nettet.

Emmanuel Macron klagede under valgkampen sidste forår flere gange over, at Russia Today regelmæssigt bragte forkerte oplysninger om ham og hans politik, og at Russia Today bidrog til bevidst vildledning af de franske vælgere.