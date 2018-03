Topmøde er i fare, efter at Perus præsident er afsat Politisk kaos skaber tvivl om, hvorvidt topmøde for det amerikanske kontinent kan gennemføres.

Da Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, onsdag blev afsat af et flertal i landets parlament, var det ikke kun peruanerne, der blev bekymrede over den kaotiske politiske situation, der nu er opstået. Fra Canada til Argentina blev der straks sået tvivl om, hvad der nu skal ske med det længe planlagte topmøde for hele det amerikanske kontinent, der om tre uger skal afholdes i netop Perus hovedstad, Lima.

I forvejen er topmødet omgærdet af usikkerhed, fordi kontinentets lande er dybt uenige om det punkt, der står øverst på dagsordenen, nemlig den fortvivlede politiske og økonomiske situation i Venezuela.

Peru har efter pres fra flere lande trukket invitationen til Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, tilbage og meddelt, at han ikke er velkommen.

Det skridt har til gengæld gjort andre lande som Cuba, Bolivia og Nicaragua vrede, og de truer nu med at afholde et parallelt topmøde med Maduro som æresgæst. Maduro selv har imidlertid bedyret, at han agter at indfinde sig til det officielle topmøde.

Om det så regner, sner eller stormer, så vil jeg komme til vands, til lands eller i luften for at forkynde sandheden om Simon Bolivars fædreland Nicolas Maduro, Venezuelas præsident

»Om det så regner, sner eller stormer, så vil jeg komme til vands, til lands eller i luften for at forkynde sandheden om Simon Bolivars fædreland«, sagde Maduro, som et stigende antal regeringer nu omtaler som diktator, fordi han har udskrevet præsidentvalg i maj, men forhindret de vigtigste oppositionsledere i at stille op.

Usikkerhed om topmøde

Men den nye politiske situation i Peru kan måske give Maduro et midlertidigt pusterum, fordi fokus ikke længere er på ham, men derimod på, om topmødet overhovedet kan gennemføres. I går modtog Argentinas præsident, Mauricio Macri, et telefonopkald fra sin kollega i Colombia, Juan Manuel Santos, og de to drøftede, hvorvidt det var klogt at gå videre med forberedelserne, oplyste en kilde til det argentinske nyhedsmedie Infobae.

Fra det Hvide Hus i Washington lød det til, derimod, at præsident Donald Trump ikke har ændret planer og vil være til stede i Lima 13. og 14. april, uanset den politiske situation i Peru.

Det bliver Trumps første besøg i Latinamerika, og han skal også besøge Colombia i et forsøg på at støtte den skrøbelige fredsproces mellem regering og eksguerillaen Farc.

Korrupt politisk elite

Imens er peruanerne forargede og rasende på landets korrupte politiske elite, der tilsyneladende ikke har nogen hæmninger, når det gælder om at rage til sig. Pedro Pablo Kuczynski blev afsat med stemmer fra et bredt politisk spektrum efter anklager om at have modtaget penge til sit private konsulentfirma Westfield Capital fra den brasilianske byggegigant Odebrecht, mens han var økonomiminister i en tidligere regering. Odebrecht har korrumperet præsidenter, ministre og embedsmænd i hele Latinamerika og flere lande i Afrika til gengæld for store byggekontrakter.

Peru er særlig hårdt ramt af det moralske morads, og hele fire ekspræsidenter er enten fængslet, anklaget eller eftersøgt for at have modtaget penge fra Odebrecht. Firmaet har indrømmet, at man i denne sag gav flere hundrede tusinde dollars til Kuzcynskys firma.

Det er kun få måneder siden, at Kuczynski var på nippet til at falde på grund af de samme anklager, men han reddede i sidste øjeblik sit politiske liv ved at benåde den tidligere ekspræsident Alberto Fujimori, der sad i fængsel med en dom på 25 år for forbrydelser mod menneskeheden. Fujimoris børn, Keiko og Kenji, leder to oppositionspartier, der har kæmpet for faderens benådning, men beslutningen var upopulær blandt befolkningen.

Den 79-årige og Oxford-uddannede Kuczynski har kun været præsident i et år og ni måneder, men hans regeringsperiode har været præget af ustabilitet og nederlag. Landets vicepræsident, Martin Vizcarra, tager i dag over efter Kuczynski. Han havde i går ingen kommentarer til det topmøde, han kommer til at lede, hvis det overhovedet gennemføres.