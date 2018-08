Italiens kystvagt er i oprør over regeringens plan om at sende migranter tilbage til det libyske helvede Italien vil sende migranter på kystvagtens fartøj ’Diciotti’ til Libyen i strid med international ret.

FOR ABONNENTER

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, optrapper nu bestræbelserne på at hindre migranter og flygtninge i at nå Italien, på trods af at han ikke alene lægger sig ud med EU, internationale retsregler og nabolandet Malta.