11 nedslag: Nu kan demokraterne stække Trump – som kan slå igen Præsidentens skattepapirer står øverst på en længere liste over ting, som demokraterne vil bruge deres nye beføjelser med flertallet i Repræsentanternes Hus til at undersøge. På flere områder kan Trump dog videreføre sin politik. Her er 11 afgørende punkter de næste to år.

FOR ABONNENTER Demokraterne har tænkt sig at bruge sit nye flertal i Repræsentanternes Hus til en vifte af undersøgelser, der vil være svært ubehagelige for præsident Donald Trump, som er vant til medløb fra Kongressens nedre kammer. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind