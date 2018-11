Ukraines flåde: Russerne har skudt på os – to er såret

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Den ukrainske flåde meddeler, at et af deres skibe er blevet beskudt af Rusland. To personer er sårede, og tre ukainske skibe skulle være i russisk varetægt efter at være blevet skudt på. Det skriver den ukrainske flåde på sin facebookside. Episoden skal eftersigende være foregået ved Kertjstrædet, der adskiller Krim-halvøen fra Rusland. Meldingerne fra den ukrainske flåde kommer efter en dag, hvor et russisk fragtskib har ligget på tværs under en bro, så tre ukrainske skibe ikke har kunnet sejle igennem til Det Azovske Hav. En talsperson for den ukrainske præsident Petro Porosjenko meddeler, at præsidenten har indkaldt til et hastemøde med toppen af det ukrainske militær. Et vidne, som Reuters har talt med, har set russiske kampfly i luften over broen, mens russisk stats-tv har rapporteret, at militærhelikoptere har været i området i løbet af dagen. Begge lande anklager ifølge Reuters hinanden for at udvise provokerende adfærd. Den ukrainske flåde siger, at en russisk kystvagt har påsejlet en slæbebåd, mens de russiske grænsemyndigheder hævder, at de ikke er blevet advaret om rejsen på forhånd. Rusland og Ukraine har ellers en fælles aftale, der skal sikre, at begge lande kan benytte sig af farvandet, men siden Krim blev annekteret i 2014, har spændingerne været stigende. »Ruslands provokerende handlinger i Sortehavet og Det Azovske Hav har krydset linjen og er blevet aggressive. Russiske skibe har krænket vores ret til at navigere maritimt og har brugt ulovlig magt mod ukrainske flådeskibe«, siger Ukraines udenrigsministerium i en pressemeddelelse.