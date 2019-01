En dag i Davos: Og så måtte de altså ringe til Trumps USA

Siden 1974 er tusindvis af magtfulde mennesker valfartet til den lille schweiziske skisportsby Davos, der i dag er verdensberømt som værtsby for de årlige ’elitetopmøder’ i World Economic Forum.

Det er en begivenhed, der vender op og ned på den lille luksusby, hvis kongrescenter – epicenteret for hundredvis af små og store møder – imidlertid ligger et godt stykke fra billedet af de champagneselskaber, mange forbinder med mødet. Her er lidt af det, der skete tirsdag:

Den første forargelse

Tirsdag klokken 06.30: Hvis man har været tidligt ude – eller har råd – bor man i selve Davos, hvor priserne under topmødet er skruet så meget i vejret, at en familie, ifølge en schweizisk lokalavis, tog 46.000 kroner per nat for at udleje et ganske vist lækkert hus. Mange af os bor derfor længere væk; de heldige i nabobyen Klosters, hvorfra man kan tage en særlig topmødeminibus til Kongrescentret.

I bussen ser man lige efter på de løsthængende adgangsbadges, om de andre kan være vigtige erhvervsfolk, forskere eller politikere eller bare en assistent eller ... journalist.

I den tyske avis Süddeutsche Zeitung læser vi om en undersøgelse, der er bestilt af De Grønne i Europa-Parlamentet. Den viser, at den reelle skattebetaling for store virksomheder i EU sjældent svarer til den officielle skattesats.

Størst er forskellen i EU-Kommissionsformand Jean-Claude Junckers Luxembourg: Officielt skal virksomheder betale 29 procent i skat, men reelt betaler de kun 2 procent. Ungarn, Holland og Østrig følger efter på listen over de største forskelle, men Tyskland er også godt med. Den finanspolitiske ordfører for Europa-Parlamentets grønne gruppe, Sven Giegold, opfordrer EU til at vise, at den vil gøre noget ved problemet før europaparlamentsvalget i maj.

»De, der kun tænker på kortsigtet profitmaksimering i en tid med voksende populisme og en brændende økologisk krise, saver den gren over, de selv sidder på«, istemmer lederen af De Grønnes gruppe i Tyskland, Anton Hofreiter, over for AFP.

Aktivisme 4:0

Mandag klokken 14.30: På Hotel Derby, lidt uden for kongrescenteret, er der møde om ’Aktivisme 4:0’. Over en økologisk frokost kommer vi til at tale om, hvad der egentlig blev af Occupy Wall Street-bevægelsen, der kæmpede for at mindske den økonomiske ulighed, ligesom Davosfolket – i hvert faldt officielt – også mener, man bør gøre. Artiklen i Süddeutsche Zeitung tyder på en vis forskel mellem ord og handling, som tilmed er godkendt af politikere, der selv slås imod den politiske polarisering, som den sociale ulighed er med til at skabe.

Aria Finer, leder af den amerikanske græsrodsorganisationen Do Something, mener, at det i USA handler om pengene i amerikansk politik: Hvorfor skulle store virksomheder støtte kandidater eller bevægelser, der vil brandbeskatte dem?

Erhvervslivet siger intet: Af Davosmødets over 3.000 deltagere er kun 15 dukket op til dette møde om Aktivisme 4:0, fem af dem er talere, og ingen er erhvervsfolk.

Højrepopulisten

Tirsdag klokken 15.30: Efter at både Trump, Macron og Theresa May har meldt afbud, er Davos-mødets stjerne Brasiliens nye højrepopulistiske præsident, den tidligere kaptajn i hæren Jair Bolsonaro. Han har hyldet Brasiliens tidligere militærstyre og selv udpeget fem generaler til sin regering.

Han har varmet op til mødet ved at lempe våbenlovgivningen i et land, der fører an med flest mord i verden, og taler om at skabe »et nyt Brasilien«. Det skal være verdens 50.-bedste at investere i, siger han og lover skattelettelser og bedre vilkår for store virksomheder. Mens menneskeretsgrupper er utrygge ved den nye præsident, kvitterer Davos med bifald.