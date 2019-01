Donald Trump truer med at lukke dele af statsapparatet ned igen eller erklære en nødsituation for at få bygget noget mur.

USA’s præsident, Donald Trump, lover ny kamp for at få bygget sin lovede mur på grænsen til Mexico, men efter at have indkasseret et ydmygende nederlag i den 35 dage lange budgetstrid, der foreløbig endte fredag, er hans muligheder for at få en aftale blevet dårligere.