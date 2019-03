Kæmpe nederlag: Theresa May taber Brexit-afstemning igen

Theresa May tabte for anden gang afstemning om skilsmisseaftale med EU.

Det britiske parlament afviste tirsdag aften Theresa Mays aftale med EU om udmeldelse af Den Europæiske Union.

Med stemmerne 391 mod 242 sagde det britiske underhus nej til aftalen, som har til formål at sikre Storbritanniens ordnede udtræden af EU.

Dermed er der, med blot 17 dage til Storbritanniens planlagte exit, fortsat ingen løsning på landets største politiske krise i generationer.

Det mest sandsynlige scenarie er nu, at den britiske regering beder EU om en udskydelse af Brexit. Det skal parlamentarikerne efter planen stemme om på torsdag, hvis de forinden har afvist muligheden for at forlade EU helt uden en aftale.

En hæs Theresa May sagde efter afstemningen, at hun fortsat tror, at det vil lykkes at få en aftale med EU.

»Jeg er opsat på at respektere folkeafstemningen, men jeg er lige så opsat på, at den bedste måde at gøre det på, er, hvis vi forlader EU under ordnede forhold med en aftale. Jeg tror stadig, at er der er et flertal for dette i parlamentet«, sagde Theresa May.

Theresa May oplyste, at hun ophæver partidisciplinen, når parlamentsmedlemmerne onsdag skal stemme om muligheden for at forlade EU uden en aftale. Dermed kan hun komme i den situation, at medlemmer af hendes egen regering vil stemme modsat hende.

Labours leder Jeremy Corbyn mener, at det vigtige nu er at stemme imod muligheden for at forlade EU uden en aftale, og at Theresa May må forsøge at lave et kompromis med oppositionen.

»Regeringen er igen blevet nedstemt med et enormt flertal. Og den må nu acceptere, at dens aftale er død og ikke nyder opbakning i parlamentet«, sagde Jeremy Corbyn.

En tillægsaftale i sidste øjeblik

Op til afstemningen havde Theresa May forsøgt at komme skeptiske partifæller i møde. Mandag aften rejste premierministeren til Strasbourg for at mødes med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og i de sene nattetimer kunne Theresa May præsentere et tillæg til skilsmisseaftalen med EU.

Der er ikke rykket et komma i selve skilsmisseaftalen, men i tillægsaftalen er der en række forsikringer vedrørende et meget udskældt element i aftalen – den såkaldte bagstopper. Denne ordning er en slags forsikring, der skal forebygge en hård grænse mellem Irland og Nordirland ved at beholde Storbritannien i en toldunion med EU, også efter Brexit.

Tillægsaftalen forsøger at komme britiske bekymringer om bagstopperens varighed i møde. Mange britiske politikere frygter, at ordningen vil holde Storbritannien bundet til EU’s regler og love i evigheder uden mulighed for at trække sig ud.

Mulighed for at trække sig

Parterne er allerede via skilsmisseaftalen forpligtet til at finde alternativer, som kan træde i stedet for bagstopperen, og med tillægsaftalen understreges det, at begge parter er forpligtet til at arbejde hårdt på at finde alternativer til bagstopperen, at det ikke er intentionen, at bagstopperen skal vare evigt, og at de afgivne løfter i denne henseende er juridisk bindende.

Desuden betyder aftalen, at hvis en part vurderes ikke at arbejde hårdt nok for at finde alternativer til bagstopperen, kan den anden part klage til det uafhængige voldgiftspanel, hvilket i sidste kan annullere bagstopperen.