Vi fulgte en afrikansk migrant, da han efter en fejlslagen tur mod Europa blev sendt tilbage fra en af Libyens lejre til sin landsby. Nu kan du skrive til ham

Gennem et lille år har Politiken fulgt Abdoulie Manneh, en migrant fra Gambia, der måtte opgive at komme til Europa og vendte hjem. Nu får Politikens læsere mulighed for at skrive til ham med spørgsmål til hans liv og planer.