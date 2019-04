Den tidligere vicepræsident Joe Biden ligger lunt i svinget i kapløbet om det demokratiske præsidentkandidatur i USA. Han står til at få 24 procent af stemmerne ifølge den seneste måling foretaget for Reuters.

Den 76-årige Joe Biden meddelte torsdag, at han har i sinde at udfordre præsident Donald Trump frem mod det kommende amerikanske præsidentvalg i 2020. Og som det ser ud lige nu, står den tidligere vicepræsident til at høste en stor andel af stemmerne.