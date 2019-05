Theresa Mays konservative får smæk ved lokalvalg efter brexit-kaos

De britiske vælgere har straffet premierminister Theresa May og Det Konservative Parti hårdt for endnu ikke at have fundet en løsning på brexit.

Partiet har således fået en stor vælgerlussing ved torsdagens lokalvalg i England. Her skulle der vælges lokalpolitikere til mere end 8000 pladser i bystyrerne rundt om i England.

Med stort set alle stemmer talt op fredag aften fra de 259 lokalvalg har de konservative mistet over 1000 pladser, det skriver AP. Tidligere sad partiet på 60 procent af pladserne rundt om i landet.

Ifølge nyhedsbureauet har også oppositionspartiet Labour fået smæk af vælgerne. Partiet, som Jeremy Corbyn står i spidsen for, har mistet over 70 pladser.

Resultatet er ildevarslende for de to store partier forud for europaparlamentsvalget. Det afholdes i Storbritannien 23. maj.

En af de store vindere ved torsdagens lokalvalg er Liberaldemokraterne, der er imod det forestående brexit. Partiet står til at gå stort frem. Det samme gør Det Grønne Parti, der ligeledes anbefalede et nej til brexit i 2016.

Den konservative premierminister, Theresa May, erkender, at lokalvalget har været 'rigtig vanskeligt' for partiet.

Hun tager resultatet som et tegn på, at de britiske politikere hurtigst muligt skal finde en løsning på den fastlåste brexit-situation.

»Det er en vanskelig tid for vores parti. Det er valgresultatet et tegn på. Der er blevet leveret en klar besked til både os og til Labour: Kom i gang med at få gennemført brexit, siger May ifølge Reuters.

May holder for tiden møder med oppositionspartiet Labour om brexit.

Det er usædvanligt i britisk politik, at de to store partier på den måde samarbejder. Det er dog blevet nødvendigt, efter at det endnu ikke er lykkedes at få stemt en brexitaftale gennem i det britiske parlament.

Brexit er indtil videre blevet udskudt indtil senest den 31. oktober.

ritzau