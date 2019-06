USA udsteder flyveforbud i dele af iransk luftrum Den amerikanske luftfartsmyndighed forbyder amerikanske flyselskaber at bevæge sig for tæt på Iran.

Den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, udsteder nu flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum.

Det oplyser FAA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Helt konkret er der tale om områder over Hormuzstrædet og Omanbugten. Begge områder har været scene for sammenstød mellem USA og Iran i den seneste tid.

Torsdag nedskød et iransk jord-til-luftmissil en amerikansk drone over Hormuzstrædet. Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men USA siger, at dronen befandt sig i internationalt luftrum.

Ifølge FAA befandt det nærmeste civile passagerfly sig lidt over 80 kilometer fra dronens placering, da den blev skudt ned.

»Der var op til flere civile fly i området på det tidspunkt«, skriver FAA i en udtalelse tidligt fredag morgen dansk tid.

Golflandes flyselskaber følger ikke flyveforbud

Luftfartsmyndigheden udtrykker desuden stor bekymring for de stigende spændinger og nu militære konfrontationer i et område, der også er en hovedtrafikåre for flytrafik.

Tidligere torsdag valgte det amerikanske flyselskab United Airlines af egen kraft at suspendere flyvninger mellem USA og Indien, der flyver over iransk luftrum.

Allerede i maj opfordrede FAA flyselskaber til at udvise forsigtighed, når de flyver over Iran og nærliggende områder i Den Persiske Bugt på grund af øgede militære aktiviteter samt øget politisk spænding.

FAA's flyveforbud gælder kun amerikanske fly, men ifølge nyhedsbureauet AP vil de nye retningslinjer blive taget med i overvejelserne hos selskaber globalt.

Ifølge offentligt tilgængelige radardata var der tidligt fredag morgen utallige fly fra flere lande til stede i luftrummet nær Iran.

Ifølge flyradar-hjemmesiden Fligtradar24 fløj fly fra blandt andet Qatar Airways og Etihad i de områder, der nu er blevet gjort forbudt for amerikanske rutefly.

Der er foreløbigt ingen meldinger om, at flyselskaber med hjemstavn i golflandene har i sinde også at følge flyforbuddet fra den amerikanske luftfartsmyndighed.

ritzau