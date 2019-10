Dagen derpå i London: Boris Johnson kamuflerede ydmygelse med trodsig finte

Boris Johnson flertal for Brexit begynder at tegne sig.

Mange briter vågnede søndag op med brexittømmermænd. Under den såkaldte superlørdag havde de indtaget den potente politiske mikstur i rå mængder, men festen fusede alligevel ud, og dansegulvet forblev tomt.

Matheden var tydelig at mærke blandt de politisk interesserede på farmers’ market i Islington søndag formiddag. I denne multikulturelle, champagnesocialistiske londonbydel er langt de fleste borgere modstandere af Brexit, og derfor følte flere en vis portion skadefryd. For Boris Johnsons store plan virkede ikke. Han fik ikke sin brexitaftale igennem parlamentet lørdag, i stedet blev han tvunget til at sende et brev til EU, hvor han beder om udskydelse af skilsmissen indtil 31. januar 2020.

Frans på 51 år går rundt mellem økologisk kål og urbant dyrkede solsikkeskud med sin datter og deres lille hund. Frans bestiller en caffelatte, mens hans hund benytter lejligheden til at løfte bagbenet ved den smarte kaffevogn på hjul.

»Det var som en dårlig joke at følge slaget i parlamentet. Det hele virker som et spil for Boris Johnson«, siger Frans, som ikke ønsker sit efternavn i avisen.

Og nok fik Boris Johnson et gok i nødden lørdag, da han ikke fik sin aftale til afstemning, fordi et flertal forinden havde forlangt, at al lovgivning må på plads, før parlamentet skal stemme. Den ydmygelse er ikke uvelkommen i Islington, men i det store billede ser det skidt ud for brexitmodstanderne. Boris Johnson ser ifølge de britiske mediers regneark ud til at have fundet et snævert flertal for sin skilsmisseaftale.

Frans fra Islington anerkender da også Boris Johnson som en ferm politisk håndværker.

»Han er en dygtig politiker, men en forfærdelig leder. Og han er voldsomt farlig for vores økonomi, vores riges enhed, vores politik og samfund. Desværre ser det ud til, at han og de andre fanatikere får deres vilje med den forfærdelige idé, som Brexit er«, siger han.

Lørdag var Frans og datteren med til den store antibrexitdemonstration gennem London. Selv blandt hundredtusinder af ligesindede var det svært at bevare optimistismen. Også de mest EU-positive må erkende, at Brexit er på vej til at ske, selv om det bliver svært at nå til 31. oktober, som Boris Johnson har lovet.

»Det var som en begravelsesmarch. Meget sørgeligt«, siger Frans.

Ingen døde i grøften

Heldigvis blev Boris Johnson ikke fundet død i en grøft søndag. Den skæbne sagde premierministeren ellers for nylig, at han ville foretrække frem for at sende en anmodning til EU om at udskyde Brexit. Men da han lørdag ikke formåede at få vedtaget sin skilsmisseaftale i parlamentet, blev han tvunget til at gøre det alligevel, sådan som et flertal i parlamentet har pålagt ham.

Men Boris Johnson formåede med en provokerende finte at flytte fokus fra ydmygelsen og til hans trodsighed. For nok sendte han brevet til EU, men han underskrev det ikke, hvilket i de britiske medier blev til forsider om den trodsige premierminister. Som supplement til den ikkeunderskrevne udskydelsesanmodning til EU sendte Boris Johnson også et andet brev til EU-præsident Donald Tusk, hvori han gjorde klart, at regeringen ikke ønsker sig en udskydelse og i stedet går efter at få Brexit overstået med det samme. Det brev skrev han under.

I Bruxelles ved man godt, at den slags narrestreger er til intern brug i Storbritannien. Så man forholder sig til den juridisk bindende anmodning og lader Boris Johnson spinne uforstyrret videre på hjemmebanen. Efter at parterne landede en skilsmisseaftale i torsdags, er EU og Boris Johnson kommet på samme hold.