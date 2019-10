Britisk regering mener at have flertal: Brexit-aftale kan komme til afstemning i dag

Efter et mislykket forsøg i weekenden forsøger den britiske regering igen at få vedtaget sin brexit-aftale.

Britisk regering mener at have flertal:

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, forsøger ifølge BBC at få vedtaget sin reviderede brexit-aftale i parlamentets underhus i dag. En række af hans ministre har henover weekenden proklameret, at man har sikret sig et flertal blandt underhusets medlemmer, men flere britiske medier vurderer, at det flertal balancerer på en knivsæg.