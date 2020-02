Statsministerens bandemakker: EU-forhandlinger går vores vej

Automatisk oplæsning

Det går Danmarks og sparelandenes vej i aktuelle budgetforhandlinger i EU, lyder det optimistisk fra Østrigs forbundskansler - og fra flere diplomater.

Efter et åbenbart resultatløst døgn med forhandlinger tog den tysk-franske duo med forbundskansler Angela Merkel og præsident Emmanuel Macron affære for at søge et kompromis om EU's budget for 2021 til 2027.

Fredag har de to store EU-lande sammen med Danmark og tre andre sparelande arbejdet på at 'luge ud' i det kompromisforslag, man arbejder ud fra, og som ifølge sparelandene er alt for dyrt.

Gruppen af nettobetalere har over for EU-præsident Charles Michel peget på et tocifret milliardbeløb i euro, som kan barberes ned.

Det er beskæringer, som ikke vil koste på den afgørende prioritet for et stort flertal af EU-lande: Samhørighedsmidlerne, der skaber udligning i unionen.

»Det er mit indtryk, at der er bevægelse i den rigtige retning«, siger Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz.

Østrig er del af den foreløbigt fasttømrede kvartet med Danmark, Holland og Sverige.

Forventer nyt forslag

De fire lande vil have et budget på maksimalt 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni), der groft sagt er et udtryk for landets samlede årlige indkomst.

Kurz siger, at man fredag eftermiddag forventer et nyt forslag fra Charles Michel.

Det forslag forventes i nogen grad at afspejle det udspil, som de to store EU-lande, sammen med statsminister Mette Frederiksen og de øvrige sparelande har brygget på.

Kurz siger, at 'vi er her for at finde en løsning, og jeg tror på, at det er muligt'.

Han spår ikke om, i hvor høj grad sparelandene ser ud til at blive imødekommet i kompromisforslaget fra Michel.

Udgangspunktet for topmødet, der blev indledt torsdag, var et forslag fra Michel. Det forslag står på skuldrene af knap to års forarbejde. Det lyder på et budget på 1,074 procent af bni i EU.

Foreløbigt er det planen, at stats- og regeringscheferne samles igen fredag klokken 17.

Hele natten, formiddagen og eftermiddagen har forskellige konstellationer forsøgt at forhandle og mødes.

Macron og Merkel har fredag taget del i flere fælles forsøg på at søge et kompromis.

For Danmark og sparelandene er kravet om en rabat på EU-bidraget fortsat helt centralt. Det er det også for Tyskland, som er en vigtig allieret på den front.

I den nuværende budgetperiode har Danmark en rabat på en milliard kroner årligt.

ritzau