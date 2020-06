Trump har ikke fået styr på det: EU gør klar til at udelukke besøg fra USA

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

EU-landene kæmper i disse dage med at blive enige om, hvem der skal have lov at rejse ind, når grænserne til Europa genåbner om en uge.

Og lige nu står amerikanerne til at blive erklæret uvelkomne, fremgår det af et udkast til den fælles liste, som New York Times har set. Forklaringen er, at USA ikke har formået at holde styr på smitten.

Det fremgår ikke, hvilken status listen har, eller hvor i EU-systemet, den kommer fra.

»Udsigten til, at amerikanske gæster bliver slået i hartkorn med russere og brasilianere er et lammende slag mod den amerikanske prestige i verden og en affejning af præsident Trumps håndtering af virussen i USA, der har mere end 2,3 millioner tilfælde og op mod 120.000 dødsfald, flere end noget andet land«, skriver avisen.

Afvisningen bliver kun værre af, at begge de udkast, avisen har set, omfatter Kina og udviklingslande som Uganda, Cuba og Vietnam.

I marts, da Europa var pandemiens epicenter, afviste præsident Trump rejsende fra de fleste europæiske lande. I slutningen af maj og begyndelsen af juni sagde præsident Trump, at Europa »gjorde fremskridt« og antydede at nogle af restriktionerne ville blive hævet snart. Men siden er intet sket.

Et forbud mod amerikanske rejsende til EU vil have betydelige økonomiske, kulturelle og geopolitiske konsekvenser, skriver New York Times.

Den fælles liste over velkomne er et led i bestræbelserne på at åbne de indre grænser i Europa.