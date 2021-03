Glem genåbning: Andre nordiske lande slås mod ny smitte

Hvis der fandtes et nordisk mesterskab i coronasmitte, ville der ikke være nogen spænding om resultatet. På en suveræn førsteplads ligger Sverige med næsten 685.000 smittede efterfulgt af Danmark på andenpladsen med omkring 215.000 smittede og Norge langt efter med 74.000 smittede.

Nu er der ganske vist forskel på indbyggertal og befolkningstæthed, men alligevel har den norske smitteudvikling hidtil lignet en langrendsløjpe sammenlignet med sine broderlandes stejle stigninger.

Men på det seneste har især Oslo og andre byer oplevet en smittespredning, der nu også giver de norske sundhedsmyndigheder grund til bekymring, når kun 7 procent af befolkningen har fået det første vaccinationsstik.

»Det kan være begyndelsen til en tredje bølge, hvor den muterede og mere smitsomme virusvariant vil dominere. Vi har set det ske i mange andre lande i Europa, og vi ved, hvor hård den tredje bølge kan være«, sagde den norske sundhedsminister Bent Høie tidligere på ugen.

Flere forskere anbefaler, at Norge bliver lukket helt ned i to uger før og efter påske for at få styr på smittespredningen. En af fortalerne for at skride hårdt til værks er professor Bjørg Marit Andersen fra universitetshospitalet i Oslo, der er kritisk over for myndighedernes strategi: