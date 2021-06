Lussing til Macron var advarsel om en tikkende bombe i form af øget vold, had og spændinger

Alle gule breaking-bjælker kom frem, og radio- og tv-stationerne tirsdag eftermiddag afbrød alle programmer, da nyheden om la gifle, lussingen, bragede igennem.

En ung mand havde givet præsident Emmanuel Macron en lussing, da præsidenten under et besøg i det centrale Frankrig havde nærmet sig afspærringerne for at veksle nogle ord med borgerne bag dem.

Den unge mand – der risikerer op til tre års fængsel – nåede at råbe et royalistisk slagord, som er yndet i højreekstremistiske kredse: »Montjoie! Saint Denis. Ned med macroniet«, inden præsidentens livvagter kastede sig over ham, mens andre fjernede præsidenten.