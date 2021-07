Varerne i dit lokale supermarked kan sladre om 'skrumpeflation'

Er det vigtigt for ens privatøkonomi, om renten stiger kraftigt eller ej i de kommende år, så er her et godt råd: Lyt ikke til økonomer, aviskommentatorer eller banken, for deres træfsikkerhed er helt elendig. Tag i stedet en tur i supermarkedet og hold øje med, om pakkerne med bleer, morgenmad, kattemad eller bollerne fra Kohberg skrumper ind.

For gør de det, så kan det meget vel være et forvarsel om generelt højere inflation forude, altså højere priser på de forbrugsgoder, vi køber, og derfra højere renter.