Trump vil tale på årsdag for stormløb mod Kongressen

USA’s tidligere præsident Donald Trump vil holde en pressekonference på årsdagen for stormløbet mod USA’s kongres 6. januar.

Det meddeler han tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump siger, at han vil drøfte begivenhederne den dag, hvor uromagere indtog kongresbygningen efter at have hørt ham tale uden for Det Hvide Hus.

Pressemødet vil finde sted på hans feriested i Florida, hvor han også har bosat sig, efter at han flyttede ud af Det Hvide Hus i januar.

I meddelelsen gentager Trump sin falske påstand om, at han er valgets reelle vinder.

Trump beskyldes af især demokratiske politikere, men også af mange af sine egne republikanske partifæller, for at have opildnet til stormløbet.

I sin tale den 6. januar sagde Trump, at han aldrig vil erkende sit valgnederlag ved præsidentvalget i november 2020. Inden hans tilhængere drog til kongresbygningen, opfordrede han dem til at »slås som ind i helvede«.

I kongressen var politikerne i gang med den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr. Men processen blev afbrudt, da et stort antal mennesker pressede sig vej gennem politiets afspærringer og videre ind i bygningen.

Politikerne måtte bringes i sikkerhed, mens Kongressens overvældede politistyrke forsøgte at holde demonstranterne væk fra kammeret.

Fire døde og flere hundrede kvæstet

Fire mennesker døde i forbindelse med uroligheder, heriblandt en kvinde, der blev skudt af politiet.

Hundredvis af mennesker, blandt dem også flere hundrede politifolk, blev kvæstet i løbet af de timelange uroligheder.

Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix Fire døde, hundredvis blev kvæstet og mere end 700 blev anholdt, da et stort antal mennesker pressede sig vej gennem politiets afspærringer og tiltvang sig adgang til kongressen.

Fire døde, hundredvis blev kvæstet og mere end 700 blev anholdt, da et stort antal mennesker pressede sig vej gennem politiets afspærringer og tiltvang sig adgang til kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Dagen efter døde en betjent af et hjertestop, men det er uklart, om det havde direkte forbindelse til optøjerne. Fire betjente har siden begået selvmord.

Over 700 mennesker er blevet anholdt i forbindelse med stormløbet.

Kongressen har nedsat et udvalg, der gransker begivenhederne den 6. januar, herunder også hvad Trump sagde og gjorde den dag samt hans forsøg på at ændre på valgresultatet.

Udvalget har bedt om at få udleveret mails og andre dokumenter fra den sidste tid af Trumps præsidentperiode. Trump har forsøgt at forhindre det ved at henvise til fortrolighed.

Tidligere på måneden afviste en føderal domstol hans anmodning om ikke at udlevere dokumenterne til undersøgelsesudvalget.

ritzau