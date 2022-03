I nat stod Europa øje til øje med en ny atomkatastrofe - nu beskyldes Rusland for at true hele Europas sikkerhed

Dele af Europas største atomkraftværk stod i nat i flammer efter at være ramt af russisk beskydning, og ukrainske myndigheder advarede om en langt værre katastrofe end Tjernobyl. Branden skal nu være under kontrol, men blandt andre den britiske premierminister kalder nu de russiske angreb en sikkerhedsrisiko for hele Europa.