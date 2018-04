Falske Microsoft-ansatte forsøger at få dine kontooplysninger: »Jeg ville ønske, jeg bare kunne have smækket røret på« Microsoft har over en årrække oplevet en stigning i antallet af henvendelser omkring svindel i it-firmaets navn. M.T er en af dem, fupmagerne har udnyttet.

Han havde egentlig slettet en fup-mail et par dage før.

Men alligevel blev 45-årige M.T. ikke mistroisk, da »James Wilson« ringede og introducerede sig som en Microsoft-medarbejder fra Texas.

På engelsk med en indisk accent forklarede Wilson, at han ville hjælpe M.T. med at øge sikkerheden, når M.T. handlede online. Prisen? Den nette sum af 50 kroner.

Få timer senere havde M.T sendt et billede af sig selv og af sit pas samt sine kontooplysninger til den venlige mand. Herefter gik det helt galt.

Microsoft ringer ikke deres kunder op

To dage efter var knap 11.000 kroner forsvundet fra M.T's konto. Han ønsker i denne sammenhæng at være anonym, men Politiken kender hans identitet.

M.T er langt fra den eneste, som har haft typer som »James Wilson« i røret.

Microsoft har over en årrække oplevet en stigning i antallet af henvendelser omkring svindel i it-firmaets navn, fortæller Oliver William Gunner, der pressechef i Microsoft Danmark.

Rigspolitiet har ingen tal på, hvor mange anmeldelser om Microsoft-svindelopkald de får, men oplyser, at den type bedrageri ofte kommer i bølger.

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med Trygfonden udviklet app'en 'Mit digitale selvforsvar', hvor danskerne kan holde sig opdaterede på digitale trusler. Med app'en kan brugerne også selv tippe om de trusler, de oplever. Og det har givet pote.

»Det her er foregået over mange år, svindlerne er bare blevet klogere og meget mere organiserede« Oliver William Gunner, pressechef i Microsoft Danmark

Tænk har det seneste år fået 60 henvendelser om opkald fra svindlere, der udgiver sig for at ringe fra Microsofts kundeservice, hvorefter de beder om personlige oplysninger for at løse en computerfejl eller give et godt tilbud.

»Det er ikke fordi, vi ser en voldsom stigning lige nu, men der kommer løbende nogle. Det sidste tip, vi fik, var i tirsdags«, siger Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

»Man kan typisk kende dem ved, at de taler engelsk, taler om, at de gerne vil hjælpe en med ens computer og gerne vil have oplysninger ud af en. Og så skal man selvfølgelig bare sige farvel og tak«, siger hun.

Det råd lyder også fra pressechefen i Microsoft Danmark, Oliver William Gunner. Man skal ikke stole på et uopfordret opkald fra nogen, der udgiver sig fra at ringe fra Microsofts kundeservice, for de kontakter slet ikke deres private kunder på den måde.

»Der kan selvfølgelig være sager, hvor vi er nødt til at være i dialog med en kunde, eksempelvis ved teknisk support. Men vi ringer aldrig til vores kunder, medmindre de selv har bedt os om det. Så bliver du ringet op og bedt om at give Microsoft personlige oplysninger over telefonen, så skal alarmklokkerne blinke, og man skal skynde sig at lægge på«.

Svindlere er blevet klogere

It-firmaet tager svindlernes stigende misbrug af deres navn alvorligt og forsøger at forebygge at folk bliver snydt af flere veje. Microsoft har investeret 1 milliard dollar i digital sikkerhed på verdensplan, laver digitale kampagner, giver information via sociale medier og kontakter politiet, når de får kendskab til ulovlighederne.

»Når vi hører om eksempler på svindel i Microsofts navn, samler vi eksemplerne sammen løbende og går til politiet og efterretningstjenester i både Danmark og resten af verden«, uddyber Oliver William Gunner.

Med politiets hjælp it-firmaet blevet en smule klogere på, hvem gerningsmændene er. Det har blandt andet vist sig, at det ofte er grupper, der står bag fup-opkaldene.

»Det her er foregået over mange år, svindlerne er bare blevet klogere og meget mere organiserede«, siger Oliver William Gunner.

Tilbage sidder M.T og ærgrer sig over, at han stolede på »James Wilson«.

»Jeg blev sgu mere ked af det end sur, da jeg fandt ud af, de havde trukket pengene fra min konto. Jeg ville ønske, jeg bare kunne have smækket røret på, men det gjorde jeg jo ikke. Jeg var jo også ensom og havde ikke andet at lave den eftermiddag, de ringede. Det er det, der bliver udnyttet«, siger han.