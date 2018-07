IBM's supercomputer tog fejl: Foreslog »farlige og ukorrekte« kræftbehandlinger Interne dokumenter afslører, hvordan Watson-systemet blandt andet foreslog medicin, der kunne have forårsaget dødelige blødninger for en 65-årig mand.

Supercomputere bliver i højere og højere grad anvendt i diagnosticering og behandling af patienter i sundhedssystemer verden over. Også i Danmark bliver supercomputere som DTU's Computome-system brugt til f.eks. sekventering af patienters DNA, så de kan modtage en mere skræddersyet behandling inden for den såkaldte præcisionsmedicin. Men det er tilsyneladende ikke altid, supercomputerne er til at stole på.

Farlige behandlingsforslag

I USA bruges IBM's supercomputer Watson blandt andet i kræftbehandlingen, men det går ofte galt. Det skriver Stat, et nyhedsmedie der dækker forskning og teknologi i sundhedssektoren. Journalister fra Stat har fået fingrene i interne rapporter fra den gruppe hos IBM, der arbejder med at integrere Watson på sundhedsområdet, og disse dokumenter indeholder skarp kritik af ’Watson for Oncology’, den særlige udgave af Watson-systemet, der er bygget til kræftbehandlings-området.

Ifølge dokumenterne har eksperter fundet »adskillige eksempler på farlige og ukorrekte behandlingsforslag«, der »ofte var fejlbehæftede«. Rapporternes forfattere mener at de mange fejl »stiller spørgsmålstegn ved processen, der bruges til opbygge indhold og den teknologi, der er fundamentet for systemet.« Det »indhold«, der henvises til, er de data, Watson fodres med for at blive bedre til at løse sine opgaver.

Et eksempel på et ukorrekt behandlingsforslag fra rapporten beskriver en 65-årig mand, der havde fået en lungekræft-diagnose, og samtidigt viste symptomer på blødninger. Angiveligt foreslog Watson, at manden skulle undergå kemoterapi i kombination med medicin i form af præparatet Bevacizumab.

Men netop dette præparat kan i værste fald føre til »alvorlige eller dødelige blødninger« som bivirkning ifølge de advarsler, der følger med medicinen, og bør derfor ikke gives til patienter, der allerede har blødningsrisiko, skriver Stat.

»Noget værre lort«

Rapporterne indeholder også meget bramfri og direkte reaktioner fra adskillige kræftlæger, der har arbejdet med Watson. En læge fra det private Jupiter-hospital i Florida, der netop er kendt for dets kræftafdeling, fortalte IBM-folkene, at »Det her produkt er noget værre lort«.

Jupiter havde i følge lægen købt Watson-systemet for at kunne reklamere med, at de nu havde supercomputeren til rådighed, og som han meddelte IBM-folkene, »fordi, vi håbede, at I på et tidspunkt ville opnå jeres vision. Men vi kan slet ikke bruge systemet i langt de fleste tilfælde.«

En talsperson fra IBM forsvarer imidlertid Watsons evner på kræftområdet, og forklarer overfor tech-mediet Gizmodo, at Watson for Oncology kan hjælpe kræftlæger behandle 13 former for kræft og lige nu anvendes på 230 hospitaler rundt om i verden.

Her har Watson ifølge IBM »understøttet behandlingen af flere end 84.000 patienter«.

»Samtidigt har vi lært af kontinuerlig feedback fra kunder, og har opdateret Watson Health med de nyeste forskningsresultater, nyopdagede kræftformer og behandlingsmetoder. Alene i det sidste år har vi opdateret softwaren 11 gange, blandt andet med nationale retningslinjer, der går lige fra tarmkræft til kræft i leveren«, siger talspersonen.