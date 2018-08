Tech-giganter tipper dansk politi: Antallet af henvendelser om børneporno er eksploderet Dansk politi får stadig flere tips om børne-porno fra amerikanske techvirksomheder. Det betyder længere sagsbehandlingstid.

Advarsel! Der er spredt børneporno på internettet fra en dansk computer. 3.437 gange fik dansk politi sidste år sådan en henvendelse fra de amerikanske myndigheder.

Tipsene bliver stadig flere, og det betyder, at Rigspolitiets 20 medarbejdere, der arbejder med cyberrelaterede seksualforbrydelser, får mere efterforskningsarbejde.

»Vi kunne godt bruge ekstra ressourcer til at gennemgå de her tips. Det giver en længere sagsbehandlingstid«, siger Flemming Kjærside, der er politikommissær ved politiets enhed for cyberrelaterede seksualforbrydelser, NC3.

Siden Rigspolitiet fik de første henvendelser fra amerikanerne i 2012, er der for hvert år kommet flere henvendelser.

I år regner man med at få omkring 6.000 amerikanske henvendelser, og det er mere end en firedobling i forhold til for to år siden, hvor man fik 1.392 henvendelser. I 2013 fik man kun en enkelt.

Den længere sagsbehandlingstid som følge af henvendelserne kan være et problem, hvis man vil fange bagmændene, mener Kuno Sørensen, der er psykolog i Red Barnet.

Han frygter, at de pædofile kan nå at fjerne vigtige spor, hvis sagsbehandlingstiden er for lang.

»I nogle af de her sager kan man identificere ofret og dermed få stoppet nogle konkrete overgreb på børn. På selve billederne kan man i nogle tilfælde se, hvilket kamera der har taget billedet, og i hvilken by, hvilken gade og måske endda hvilket hus det er taget. På den måde kan en kort sagsbehandlingstid være med til at hjælpe ofrene og fange gerningsmændene«, siger Kuno Sørensen.

Rigspolitiet forsikrer dog, at i de sager, hvor der er en akut mistanke om misbrug, sætter man også ind med det samme.

Det vil altså sige, at sagsbehandlingen kun bliver længere i de sager, hvor politiet i forvejen kender det materiale, der bliver delt blandt de pædofile.

Techvirksomheder skal dele

Tipsene stammer fra amerikanske techvirksomheder som eksempelvis Facebook, Dropbox eller Twitter.

De melder ind til det amerikanske National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), hvis de oplever noget, der kan være ulovligt, på deres platform.

Efterfølgende sender NCMEC henvendelserne videre til dansk politi via Europol.

Det var eksempelvis sager fra NCMEC, der førte til, at Rigspolitiet tidligere i år kunne rejse den såkaldte Umbrella-sag, hvor man sigtede 1.004 danske unge for at have delt en sexvideo med to danske mindreårige.

Sidste år sendte den særlige NC3-enhed derudover 50 sager videre til politikredsene på baggrund af NCMEC-tips.

De amerikanske techvirksomheder er forpligtet til at sende materialet videre til NCMEC, hvis det er ulovligt. Derfor vil de hellere sende for meget end for lidt. ’Better safe than sorry’ er virksomhedernes ræsonnement.

Men det er langtfra alle tips, der indikerer, at der er sket noget ulovligt. Det gælder eksempelvis en video, der lige nu florerer på internettet, hvor man ser en dreng på 2-3 år, som sidder ved siden af en ventilator. På et tidspunkt drejer ventilatoren, så den rammer hans tissemand. Det, synes drengen, er vældig sjovt.

»Den video er der rigtig mange, som har sendt videre. Det er ikke et ulovligt videoklip, men techvirksomhederne sender det til NCMEC, som sender det videre til os«, siger Flemming Kjærside fra Rigspolitiet.

Derfor skal tipsene gennemgås et efter et, før Rigspolitiet ved, om der er sket noget kriminelt.